Zur bauma gibt es sowohl im Bereich der Radlader als auch bei den Miniladern neue Modelle von Wacker Neuson. Fotos: Wacker Neuson

So soll eine ganze Reihe an neuen Radladern für mehr Effizienz und Komfort auf der Baustelle sorgen. Die Modelle WL750, WL950 und WL1150 überzeugen demnach mit Wendigkeit, einer effizienten Ladeanlage und einer vergrößerten Komfortkabine sowie ergonomisch angeordneten Bedienelementen. An der Ziffer in der Modellbezeichnung können Kunden zukünftig das Schaufelvolumen erkennen: WL750 = 0,75-Kubikmeter-Schaufelvolumen.

Für vielseitige Aufgaben präsentiert Wacker Neuson erstmals den neuen Minilader SM50. Er erweitert nun die Reihe der Minilader, nachdem das Unternehmen im Herbst 2024 die Ketten-Variante SM100 eingeführt hat. Die beiden sind echte Multitools und mit zahlreichen Anbauwerkzeugen wie Schaufel, Erdbohrer oder -fräse kompatibel. Beide Minilader sind laut Hersteller optimal im urbanen Umfeld einsetzbar und können aufgrund ihrer kompakten Abmessungen und ihres geringen Gewichts problemlos auf die Baustelle transportiert werden.



Für vielseitige Aufgaben präsentiert Wacker Neuson erstmals den neuen Minilader SM50, der auch mit einem Erdbohrer ausgerüstet werden kann.

Wacker Neuson richtet sich nach eigenen Angaben mit einem umfassenden Programm an Baumaschinen und -geräten, Ersatzteilen und Dienstleistungen an weltweite Kunden. Das Produktportfolio umfasst unter anderem Innen- und Außenrüttler für die Betonverdichtung, Vibrationsbohlen für die Oberflächenbearbeitung, Stampfer, Vibrationsplatten und Walzen für die Bodenverdichtung, Aufbruch- und Schneidgeräte, Beleuchtung, Generatoren, Pumpen und Heizer, sowie Bagger, Radlader, Teleskoplader, Kompaktlader und Dumper im Bereich der kompakten Baumaschinen. Mit eigenen Vertriebs- und Servicegesellschaften in mehr als 35 Ländern, sieben internationalen Fertigungsstandorten und zahlreichen Partnerstandorten für Vertrieb und Service ist Wacker Neuson nach eigenen Angaben flächendeckend präsent.

Zudem biete das Unternehmen Dienstleistungen an, die den vielfältigen Anforderungen seiner Kunden gerecht werden würden. So setzten unter anderem Unternehmen des Bauhauptgewerbes, des Garten- und Landschaftsbaus, von Kommunen und der Industrie auf Lösungen des Herstellers. Hinter der Marke steht die Wacker Neuson Group, ein Unternehmensverbund mit rund 6300 Mitarbeitenden weltweit. Wacker Neuson stellt zur bauma im Freigelände am Messestand FN.916 aus.