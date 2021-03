Rosina Sperling (Geschäftsführerin der BVM Bauvertragsmanagement und Vorständin der DGA-Bau – Deutsche Gesellschaft für Außergerichtliche Streitbeilegung im Bauwesen e. V.) und RA Axel C. Sperling (Rechtsanwalt bei Arnecke Sibeth Dabelstein PartmbB, spezialisiert auf privates Bau- und Architektenrecht sowie Vergaberecht) haben gemeinsam mit Dr. Henning Hager (von der Ingenieurkammer Hessen öffentlich bestellter und vereidigter (ö.b.u.v.) Sachverständiger für Bauwirtschaft – Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung mit Bauablaufstörungen einschließlich Beschleunigungsmaßnahmen) bereits im vergangenen Jahr einen Leitfaden zum Umgang mit Schwierigkeiten und Bauablaufstörungen bei Bauprojekten im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie entwickelt. Im Interview mit ABZ-Volontärin Julia Gräßler sprachen sie kürzlich über die Vorteile und die Wichtigkeit außergerichtlicher Streitbeilegungsmethoden.

ABZ: Bitte umreißen Sie für unsere Leserinnen und Leser kurz, welche Grundgedanken in Ihrem Leitfaden stecken und worum es geht.

Rosina Sperling: Der Grundgedanke bei dem Leitfaden war, dass wir uns ohnehin schon – vor Beginn der Corona-Pandemie – ganz stark mit außergerichtlicher Streitbeilegung beschäftigt haben. Das ist für uns ein Herzensanliegen, dass Baustreitigkeiten weniger vor Gerichten ausgefochten werden, sondern vielmehr in einem Konsens zwischen den jeweiligen Parteien münden.

Wir haben festgestellt, dass die Corona-Pandemie eine enorme Herausforderung für alle am Bau Beteiligten werden könnte, für Auftraggeber, Planer und Unternehmer. Wir wollten ehestmöglich mit dem Leitfaden eine Handlungsoption für die Bauwirtschaft aufzeigen, wie man pragmatisch und lösungsorientiert mit Konflikten umgehen kann, die bei der Durchführung von Bauvorhaben durch die Covid-19-Pandemie erzeugt werden. Uns war wichtig, den einzelnen Parteien aufzuzeigen, dass es sich nicht lohnt, so eine ungeahnte Krise auf der einzelnen Baustelle dadurch auszutragen, dass man sich in Rechtspositionen und Anspruchsdenken verbeißt. Hinzu kommt, dass wir mithilfe dieses Leitfadens darauf hinweisen wollen, dass es eine Grundeinstellung oder vielmehr ein 'Mindset' und Methoden gibt, mit denen man so eine Krise mit Augenmaß und Pragmatismus gemeinsam meistern kann – genau für solche Fälle wollten wir eine Anleitung geben.

RA Axel Sperling: Ganz neu war, dass erstmals 'höhere Gewalt' für Bauablauf-störungen auf derart breiter Front aufgetreten ist. Bislang wurden unter diesem Begriff nur Umstände wie etwa Witterungsverhältnisse rechtlich gewürdigt, aber so etwas wie die Corona-Pandemie ist vorher noch nie aufgetreten. Dementsprechend war diese Situation für alle Beteiligten ein Novum, sodass sich daraus der Bedarf für diesen Leitfaden entwickelt hat.

Die Motivation für den Leitfaden war für beide Seiten einen außergerichtlichen und wirtschaftlichen Rahmen für den Umgang mit rechtlichen und bauwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise zu schaffen.

Ziel war es, dass einerseits Auftragnehmer die Möglichkeit bekommen, im Konfliktfall belastbar zu argumentieren, um nicht nur Bauzeitverlängerungen sondern auch Corona-bedingte Mehrkosten konsensual zu verhandeln. Andererseits war es uns auch wichtig, Auftraggebern und Bauherren-Vertretern, Projektleitern und Planern aufzuzeigen, wie sie solche Mehraufwendungen nachvollziehbar und eigenverantwortlich eingehen können, ohne fördermittelschädlich zu handeln und ohne den Rechnungshof später fürchten zu müssen.

ABZ: Den Leitfaden haben Sie im vergangenen Jahr entwickelt. Ist er denn in der aktuellen Situation immer noch relevant?

Rosina Sperling: Mithilfe des Leitfadens können wir heute viel eher herausfiltern, ob die Situation noch dieselbe ist, wie vor einem Jahr. Sprich, ob noch dieselben Parameter für die außergerichtliche Streitbeilegung anzuwenden sind wie im Frühjahr 2020 – oder ob Unternehmer jetzt anfangen müssen, solche Störungen – etwa Lieferkettenunterbrechungen bei Grenzschließungen – mit einzuplanen, weil die Pandemie bis auf Weiteres fortdauert. Aktuell sind wieder deutsche Grenzkontrollen bei Einreisen aus Österreich, Tschechien und der Slowakei in Kraft gesetzt worden. Unser Denkansatz ist pragmatische Problemlösungsvorschläge für die Betroffenen zu entwickeln, weil insbesondere Berufspendler aus der Bauwirtschaft von den neuen Einreisebeschränkungen betroffen sind.

RA Axel Sperling: In dieser Hinsicht ist zu beachten, was denn genau in diesem Jahr anders ist – nämlich, dass das Argument 'Corona konnte niemand vorhersehen' nicht mehr greift. Denn Corona ist nun seit mehr als einem Jahr eine Lebensrealität. Der Punkt ist aber, dass die öffentliche Hand sich im Grunde direkt darauf eingelassen hat, Probleme, die aus Corona entstehen, immer noch so zu behandeln als wären sie höhere Gewalt. Unsere Handlungsempfehlung, die wir entwickelt haben, hat ihre Relevanz zur präventiven Streitvermeidung uneingeschränkt behalten.

ABZ: Wie würden Sie die derzeitige Situation am Bau einschätzen? Hatte die Pandemie Auswirkungen auf die Abläufe auf Baustellen?

Rosina Sperling: Es fällt deutlich auf, dass die Corona-Pandemie für die in der Bauwirtschaft Tätigen einen enormen Mehraufwand bedeutet. Die Mitarbeitenden harren aktuell in langen Warteschlangen bei den Grenzkontrollen aus, müssen sich vermehrt testen lassen und sind gezwungen, ihre Arbeitsabläufe mit den aktuellen Hygienevorschriften zu koordinieren. Die Corona-bedingten Bauablauf-störungen sind nach wie vor präsent.

RA Axel Sperling: Wir haben festgestellt, dass die Baubeteiligten extrem bemüht waren, die Bauablaufstörungen in Grenzen zu halten. Das ist auch weitestgehend gelungen, da es so gut wie nie zu kompletten Corona-bedingten Baustellenschließungen gekommen ist. Die größten Schwierigkeiten beliefen sich auf die Personalorganisation und auf die Materialbeschaffung. Jetzt allerdings bemerken wir, dass sich die Stimmung in der Baubranche verdüstert. Viele Firmen haben ihre Rücklagen aus vergangenen Projekten aufgezehrt. Dementsprechend könnte es in der Baubranche jetzt zu größeren Verwerfungen kommen als im vergangenen Frühjahr.