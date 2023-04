Walter Bauer, langjähriger Präsident des Holzbau Deutschland Instituts, hat kürzlich seinen 70. Geburtstag gefeiert. Bauers Präsidentschaft begann 2008. Mittlerweile übt er seine vierte Amtszeit aus. Der Diplom-Ingenieur und Zimmermeister aus Satteldorf in Baden-Württemberg führt seit 1978 den Familienbetrieb in der vierten Generation. Von 1983 bis heute engagiert er sich im Holzbau Deutschland Ausschuss Technik und Umwelt. Seit 2006 ist er stellvertretender Vorsitzender des Gremiums und dadurch mitverantwortlich für die technische Weiterentwicklung im Holzbau. Darüber hinaus ist er seit vielen Jahren auf Landesebene in Baden-Württemberg sowie beim Deutschen Holzfertigbau-Verband in den technischen Gremien aktiv. Er bringt seine Erfahrungen und seine Expertise zudem in der Normungsarbeit ein. Für seinen langjährigen und umfangreichen Einsatz zum Wohle des Holzbaus wurde er im Jahr 2016 mit der Goldenen Ehrennadel von Holzbau Deutschland ausgezeichnet.

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, lassen Sie sich doch zum Thema auf dem Laufenden halten Themen Newsletter Holz bestellen

Themen Newsletter Holzbau bestellen

Themen Newsletter Personen bestellen

Themen Newsletter Zur Person bestellen