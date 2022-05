Hamm (ABZ). – Ein Jahr nach Erhalt der Umweltzertifizierung nach ISO 14001 sieht sich die Hamm AG am Standort Tirschenreuth gut aufgestellt in Sachen Umweltschutz. Schon viele Jahre praktiziert der Walzenhersteller nachhaltige Lösungen in den Bereichen Service und Ersatzteilversorgung. Diese Philosophie spiegelt sich laut Unternehmen auch in der aktuellen Produktpalette wider.