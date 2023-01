Die neuen kompakten Walzenzüge der HC CompactLine sind nach Angaben von Hamm nie höher als 3 m – mit der Rops-Kabine ebenso wie mit Rops und Schutzdach. Foto: Wirtgen Group

Die neuen Kompakten überzeugen laut Hersteller mit hoher Steigfähigkeit, verbesserten Fahreigenschaften und einer komfortablen, geräumigen Kabine.

Die 5 t und 7 t schweren Geräte sind nach Angaben von Hamm äußerst einfach zu bedienen und bieten ergonomisch optimale Arbeitsplätze. Damit seien sie auch prädestiniert für die Maschinenvermietung. Mit den beiden Modellen HC 50i (5 t, Bandagenbreite 1,37 m) und HC 70i (7 t, Bandagenbreite 1,68 m) erfüllt die Serie HC CompactLine nach Aussage des Herstellers die Anforderungen an kompakte Erdbauwalzen auf hohem Niveau. Ein permanenter Allradantrieb mit Anti-Schlupf-Kontrolle und Radmotoren statt einer Hinterachse bilden die Grundlage für die Steigfähigkeit und die Bodenfreiheit. Mit verschiedenen Anpassungen rund um das Fahrwerk haben die Entwickler zudem das Fahrverhalten weiter verbessert und stabilisiert.

Einsatzvorteile bei Verdichtung auf engen Baustellen



Beide Walzenzüge sind nach Angaben von Hamm ausgesprochen kurz. Insbesondere die HC 70i ist mit 4,4 m laut Hersteller weltweit der kürzeste Walzenzug in dieser Gewichtsklasse. Aus der Kombination mit dem Drei-Punkt-Pendelknickgelenk und dem äußerst kurzen Radstand ergeben sich nach Aussage von Hamm sehr gute Fahr- und Handlingseigenschaften und damit Einsatzvorteile bei der Verdichtung auf engen Baustellen.

Für die Bedienung der HC CompactLine sind keine Sprachkenntnisse nötig. Jeder Handgriff ergibt sich aus der logischen Anordnung, der sinnfälligen Gestaltung und der eindeutigen Symbolik der Bedienelemente. Das hinterleuchtete Display sorgt selbst im Dunkeln für unmissverständliche Bedienung. Die Anordnung des Lenkrads erlaubt einen freien Blick und guten Zugriff auf das Armaturenbrett. Bei den Sichtverhältnissen punkten die Kompakt-Walzenzüge mit sehr großen Sichtfeldern bei der offenen Version und großen Fensterflächen in der Kabine. Zudem kann ein Kamerasystem mit Monitor ergänzt werden. Für die Beleuchtung sorgt eine LED-Arbeitsbeleuchtung als Standardausstattung der Kabine.

Bequemer Aufstieg

Alle Modelle der Serie HC CompactLine bieten laut Hamm einen bequemen Aufstieg zur Rops/Fops-Kabine oder zur offenen Plattform mit Rops, die mit oder ohne Schutzdach sowie wahlweise mit Fops verfügbar ist. Einzigartig in diesem Marktsegment ist das großzügige Platzangebot der komplett überarbeiteten Kabine mit speziell gewölbten Scheiben.

Die Bediener sollen in Punkto Ergonomie auch durch die vielfältig einstellbare Sitzanlage und einen seitlich verschiebbaren Sitz, weit öffnende Fenster sowie eine zugfreie Belüftung profitieren. Außerdem stehen viele Ablageflächen, ein optionaler USB-Anschluss sowie Komfort-Optionen, wie zum Beispiel eine neigbare Lenksäule und eine Klimaanlage zur Verfügung.



Der Aufbau des Fahrerstands soll eine gute Sicht auf Maschine und Umfeld ermöglichen. Für die Bedienung sind keine Sprachkenntnisse nötig. Foto: Wirtgen Group

Reduzierter Kraftstoffverbrauch

In den Walzenzügen treibt ein Kubota-Motor (55,4 kW, EPA Tier 4/EU Stufe V) die Antriebe und Aggregate an. Die Walzenzüge können mit Diesel oder mit HVO-Kraftstoff betrieben werden. Zum nachhaltigen Maschinenkonzept gehört der umweltfreundliche und sparsame Betrieb im ECO-Mode. Dabei werden Einsparungen über eine Begrenzung der Motordrehzahl erzielt. Die Parameter sind so gewählt, dass die meisten Arbeiten im ECO-Mode erledigt werden können – ohne Abstriche bei der Verdichtungsleistung. Zusätzlich reduziert die optional erhältliche Motor-Stopp-Automatik den Dieselverbrauch. Sie schaltet unter bestimmten Bedingungen den Motor automatisch ab, zum Beispiel bei längerem Stillstand der Maschine. Dabei berücksichtigt die Automatik die Anforderungen der Abgasreinigung mit Dieselpartikelfilter (DPF).

Verschiedene Bandagen

Hamm bietet die Walzenzüge mit Glattbandagen und Stampffußbandagen mit Vibration an. Für die Glattbandage sind zweiteilige Stampffußschalen nachrüstbar. Passend dazu hat Hamm auch einen speziell konstruierten Kombiabstreifer im Programm. Die HC 70i gibt es zusätzlich auch mit VIO-Glattbandage, die wahlweise mit Vibration oder Oszillation verdichten kann. Alle Modelle der HC CompactLine können zudem mit einem Planierschild ergänzt werden.

Für alle Modelle der HC CompactLine bietet Hamm den Verdichtungsmesser HCM an – auch für die Walzen mitVIO-Bandage. Der angezeigte HMV-Wert dient als Maß für den Verdichtungsfortschritt. Für Anwendungen, bei denen eine Flächendeckende Verdichtungskontrolle oder eine flächendeckende oder lagenweise Dokumentation gefordert sind, hat Hamm die App Smart Doc entwickelt. Sie wird über eine Bluetooth-Schnittstelle mit Prozessdaten aus der Maschine versorgt. Die App stellt den Status der Verdichtung grafisch auf einem Smartphone oder Tablet dar. So erkennt der Fahrer während der Verdichtung, an welchen Positionen der Untergrund wie weit verdichtet ist.

Nicht nur für Vermietfirmen

Wegen der einfachen Bedienung, den vielen Verstellmöglichkeiten und den vielen Optionen eignen sich die Walzen der HC CompactLine ideal für die Vermietung. Zum Beispiel lassen sich die Rückspiegel über geteilte Fenster komfortabel von der Kabine aus verstellen und reinigen. Weitere, für die Vermietung interessante Optionen sind die Anbindung an das Telematiksystem JD Link, die Telematikschnittstelle für die automatisierte Übertragung von Maschinendaten sowie der elektronische Batterietrennschalter, der vor Batterieentladung und Diebstahl schützt.