Die Firma Elvermann aus Dorsten verschalte die Baustelle auf dem Wüst-Areal in Fellbach.

Fellbach/Dorsten (ABZ). – Schon von Beginn an sorgte die Entwicklung des Groß-Projektes auf dem Wüst-Areal in Fellbach für Aufsehen. Nicht nur aufgrund der attraktiven Architektur mit viel Glas, einem begrünten Dachgarten und historischen Backsteinfassaden, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass von den Entwürfen bis zum ersten Spatenstich für die Bürkle Baugruppe fast ein Jahrzehnt ins Land gezogen ist. Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um einen fünfgeschossigen Wohn- und Geschäftsbau in zentraler Lage von Fellbach. Das voll unterkellerte Gebäude verfügt über eine Tiefgarage, Ladenflächen und einen Supermarkt. Die drei Obergeschosse bestehen aus fünf Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 27 Wohneinheiten.

Die Gründung des Objektes erfolgte auf 684 Pfählen mit aufgesetzten Fundamentbalken bzw. -blöcken. Eine Besonderheit bestand darin, dass die Grundrisse der Mehrfamilienhäuser nicht wie üblich übereinander lagen, sondern in sich gedreht waren. Auch der Umbau des unter Denkmalschutz stehenden so genannten Magazingebäudes des ehemaligen Stanzwerkes war eine weitere Besonderheit für das von Ebner-Bürkle entwickelte Bau-Vorhaben. Den Schalungsauftrag vergab das Bauunternehmen an die Firma Elvermann Schaltechnik. Die Niederlassung Markgröningen (Raum Stuttgart) plante die Paschal Logo.3-Elemente als Großflächenelemente ein.

Mit Elementgrößen von 240 x 340 cm und Keilspannern als Verbindungsmittel wurden hier enorm schnelle Schalzeiten erzielt. Flexibel zeigten sich zudem Bauunternehmen und Schalungsvermieter auch bei der Decke. Neben der Flex-Deckenschalungen (EL-Props, HT20-Träger, K1-Schaltafeln) sind einige Bereiche mit dem Ischebeck Alu Schalungsgerüst gelöst worden. Damit war ein perfektes Preis- Leistungs-Verhältnis gesichert. Die Elvermann GmbH mit Stammsitz in Dorsten-Lembeck (Nordrhein-Westfalen) und Niederlassungen in Dortmund und Stuttgart ist seit fast 50 Jahren auf den Verkauf und die Vermietung von Wand- und Deckenschalung spezialisiert. Abgerundet wird das Sortiment durch Bauwerksabdichtung, Fertigteiletechnik und die komplette Bandbreite an Betonbauzubehör. Zu den Dienstleitungen gehört außerdem die Ausarbeitung von Schalungsplänen, Anlieferung mit eigenen Kran-Lkw und die Sanierung und Instandsetzung aller gängigen Schalungssysteme.