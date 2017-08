Wandprofil WSP von Migua erhält Red Dot für hohe Designqualität

Wülfrath (ABZ). - Die Jury hat entschieden: nach der mehrtägigen Bewertung tausender Produkte aus aller Welt, erhielt das WSP Wandprofil aus dem Hause Migua in Wülfrath die Auszeichnung „Red Dot“. Migua gehört zu Europas führenden Anbietern für die Konstruktion, Herstellung und den Einbau von Fugenprofilsystemen. Mit diesem innovativen neuen Wandprofil WSP hat Migua eine hervorragende Gestaltung geschaffen, was das Fachgremium des Red Dot Award: Product Design 2017 mit dem international begehrten Qualitätssiegel würdigte.



Das mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnete WSP setzt neue Maßstäbe im Bereich der seismischen Wandprofile. Eine Fuge von 30 cm wird durch das WSP ohne sichtbare Befestigung abgedeckt und nimmt durch die intelligente Konstruktion eine Bewegung von ±15cm zerstörungsfrei auf. Eine herkömmliche Profillösung würde eine 62 cm breite Sichtfläche aus Metall und Gummi zeigen. Das WSP dagegen reduziert die sichtbare Fläche auf 2 x 7 cm durch die Integration einer frei gestaltbaren Alu-Dibondplatte. Das eröffnet dem Architekten völlig neue Designoptionen.

So wird es erstmals möglich, nahezu unsichtbare Wandfugen zu realisieren oder genau das Gegenteil: Die Fuge bewusst als funktionales Gestaltungselement zu betonen, wie z. B. als Teil eines Gebäudeleitsystems.



Professor Dr. Peter Zec, Initiator und CEO des Red Dot Awards: „Die Red Dot-Sieger verfolgen die richtige Designstrategie. Sie haben erkannt, dass gute Gestaltung und wirtschaftlicher Erfolg einhergehen. Die Auszeichnung der kritischen Red Dot-Jury dokumentiert ihre hohe Designqualität und ist richtungsweisend für ihre erfolgreiche Gestaltungspolitik.“



Die Bedeutung des internationalen Design-Wettbewerbs „Red Dot Award: Product Design“ mit Sitz in Essen ist international fest etabliert. Bereits vor mehr als 60 Jahren kam erstmals eine Jury zusammen, um die besten Gestaltungen der damaligen Zeit zu bewerten. Seither vergibt ein Expertenteam das Qualitätssiegel für gutes Design und Innovation an die herausragenden Gestaltungen des Jahres.



Auch für 2017 hatte der Award Hersteller und Designer weltweit dazu aufgerufen, ihre Produkte einzureichen. Die rund 40-köpfige Jury aus unabhängigen Designern, Design-Professoren und Fachjournalisten testete, diskutierte und bewertete jedes einzelne Produkt und vergab dabei die Honourable Mention für eine gut durchdachte Detaillösung, den Red Dot für hohe Designqualität, und den Red Dot: Best of the Best für wegweisende Gestaltung. Insgesamt verzeichnete der Wettbewerb dieses Jahr mehr als 5.500 Einreichungen aus 54 Nationen.