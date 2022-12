Mangelnde Druckentlastung und/oder Leckagen unterhalb der Schachtabdeckung können zu schweren Schäden am und um das Schachtbauwerk führen. Foto: GET

Können Beton und Guss schwimmen? Normalerweise nicht. Und doch tun sie es manchmal. Zum Beispiel dann, wenn heftige Starkregen dazu führen, dass das unterirdische Kanalnetz die Wassermenge nicht mehr fassen kann. In den Abwasserleitungen entsteht dann ein Staudruck, der so stark sein kann, dass er Schachtdeckel auf der Straße anheben und wegschwemmen kann. Gut, wer da nicht auf der Straße unterwegs ist. Denn sowohl die offenen Schächte wie auch die umherliegenden oder -schleudernden Kanaldeckel stellen ein hohes Unfallrisiko dar.



Was sich unwahrscheinlich anhört, ist gar nicht so selten. Schon kurze Starkregenereignisse führen zu temporären Überflutungen von Straßen, Wegen und Unterführungen und immer wieder zu weggespülten Deckeln von Schachtabdeckungen.

Für den Einbaubereich geeignet

Anheben und Wegschwemmen von Kanaldeckeln lassen sich jedoch verhindern. Für fast alle Anforderungen gibt es spezifische Schachtabdeckungen, die bei Starkregen kostenintensive Schäden an Schacht, Schachtumfeld und Straße verhindern. Wichtig für die Wahl der optimal für den Einbaubereich geeigneten Schachtabdeckung ist die Definition des Schutzzieles. Denn dieses kann durchaus unterschiedlich sein:

Soll zum Beispiel bei Überlastung der Kanalisation kein Wasser aus dem Kanal austreten, ist der Einbau rückstausicherer Abdeckungen unumgänglich. Die Abdeckung muss dann gemäß der Einbauanleitung des Herstellers dicht und auftriebssicher auf dem Schacht verankert werden.

Schachtabdeckungen mit Druckentlastungsfunktion



Erfolgt dies nicht, kann durch einen hohen Staudruck im Kanal Wasser in der Fuge unterhalb der Schachtabdeckung austreten und den Belag im Umfeld des Schachtes großflächig unterspülen. Teure Sanierungsmaßnahmen sind dann die Folge. Oft ist das Schutzziel jedoch nicht, den Wasseraustritt aus dem Kanal zu vermeiden, sondern lediglich die Lagesicherung der Deckel im Katastrophenfall, um Unfallrisiken zu minimieren. Für diesen Einsatzfall eignen sich Schachtabdeckungen mit Druckentlastungsfunktion. Bewährte Ausführungsvarianten sind zum Beispiel Schachtabdeckungen mit Scharnier, mit Renk-/Deckelsicherung und Schachtabdeckungen mit speziellen Deckelsicherungen. Sie ermöglichen ein temporäres, begrenztes Anheben des Deckels.

Auf diese Weise kann bei Staudruck Wasser aus dem Schacht entweichen, der Deckel hebt sich dabei, ist aber über eine spezielle Vorrichtung so mit dem Rahmen verbunden, dass er sich nach der Druckentlastung wieder selbsttätig in den Rahmen senkt. Ein Wegspülen des Deckels mit entsprechendem Unfallrisiko wird sicher verhindert. Derartige Schachtabdeckungen senken zudem den Staudruck und verhindern so mögliche Schäden durch Überdruck am und um das Schachtbauwerk. Die Mitglieder im Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik e. V. (GET) bieten für diese Einbaufälle Schachtabdeckungen mit gesicherter Druckentlastungsfunktion an. Schachtabdeckungen mit Druckentlastungsfunktion mit dem RAL-Gütezeichen RAL-GZ 692 senken zuverlässig das Schadens- und Unfallrisiko bei Überlastung der Kanalisation.