Nonnenweier/Schwanau (ABZ). – BircoPur ist ein kompaktes System zur dezentralen Niederschlagswasserbehandlung, hergestellt von der Firma Birco. Mit Rinnensträngen von bis zu mehreren 100 m Länge, kommt es bei Kommunen, Gewerbebetrieben und in der Industrie zum Einsatz. Das modulare Filtersystem reinigt Regenwasser von Stoffen aus Abrieb, Verbrennung und Auswaschung. Dabei können mindestens 20 m² vollversiegelte Fläche je Laufmeter angeschlossen werden. Mit der Ergänzung BircoPur direct kann auch die Direktversickerung realisiert werden. Anpassbare, vertikale Bohrungen ermöglichen nach dem Reinigungsprozess des Niederschlagswassers eine unmittelbare Versickerung durch die Rinnenunterseite. Das führt nach Angaben des Unternehmens zu einer platzsparenden Einleitung ins Grundwasser, niedrige Einbaukosten inklusive.

Das Produkt überzeugt auch bei Starkregen mit einer hohen, rückstaufreien Entwässerungsleistung. Nachgewiesen ist dies mit einem Durchgangswert von mindestens 0,15 – ein Bestwert für das Bewertungsverfahren nach DWA-M 153. Darüber hinaus sind die Rinnen mit einer 4 mm starken Massivstahlzarge sowie einer Aufschwemmsicherung ausgestattet und je nach Bedarf in der Belastungsklasse A 15 bis F 900 verfügbar.

Durchflusswerte und Reinigungsleistung bewegen sich auf sehr hohem Niveau – das bestätigen auch die lange Lebensdauer sowie die DIBt-Zulassung mit der Nummer Z-84.2-10, erläutert Birco. Dadurch können Anwender das System ohne gesonderte Prüfungen einbauen. Dies wiederum beschleunigt den Freigabeprozess bei Behörden sowie Auftraggebern und schafft Planungs- sowie Nutzungssicherheit. Mit der Produktergänzung BircoPur direct kann das gefilterte Wasser durch Öffnungen in der Rinnenunterseite direkt vor Ort versickern. Anzahl und Durchmesser der Bohrungen können Projektverantwortliche je nach Bedarf werksseitig anpassen lassen. Alternativ ist auch eine direkte Anbindung an ein unterirdisches Rigolenfüllkörpersystem, beispielsweise Birco-Rigolentunnel von StormTech, möglich.

In der Variante BircoPur readyset liefert das Unternehmen die Lösung komplett vormontiert zur direkten Verlegung. Dadurch halbiert sich der Platzbedarf für Transport und Lagerung. Der Einbau gestaltet sich einfach, da Ausführende die Rinnen mit entsprechenden Verlegehilfen platzieren können. Kein Zusammenbau, kein Verschrauben – sitzt die Rinne auf ihrem Fundament, ist alles erledigt und die Arbeiten am Belag können beginnen. Während der gesamten Lebensdauer sei das System leicht zu warten. Die Zeitersparnis und der verringerte Personalaufwand machen sich in der Kalkulation stark bemerkbar, verspricht Birco.

In Nonnenweier/Schwanau wurde kürzlich die Neuansiedelung dreier Einkaufsmärkte beschlossen: ein Nahversorgungsmarkt, eine Drogerie sowie ein Neubau mit Mischnutzung. Bei der ganzheitlichen Planung des Areals mit 1250 m² Einkaufsfläche haben die Verantwortlichen in Bezug auf die Außenflächen eine Regenwasserbehandlungsanlage eingeplant. Der Entwässerungsspezialist Birco konnte den Bauunternehmer mit seiner Beratung und BircoPur – einem modularen System zur oberflächennahen Reinigung von Regenwasser – überzeugen.

Jetzt kommen bei diesem Projekt 77 m BircoPur-direct-Rinnen mit jeweils zwei Öffnungen (DN200) pro Meter für die Direktversickerung zum Einsatz. Eine separate Stahlbetonummantelung – und die damit verbundenen langen Trocknungszeiten – entfällt. Mit dem oberflächennah einsetzbaren BircoPur-System konnte die Baugrube zudem schnell wieder geschlossen und die Oberfläche wiederhergestellt werden. Darüber hinaus punktete der Experte für Regenwassermanagement mit hydraulischen Berechnungen und dem XTRA-Gesamtpaket aus Fertigungstechnologie, hochwertigen Materialien und zuverlässiger Betreuung, so das Fazit der Verantwortlichen.