Bei der Sanierung der Dächer des Wasserwerks Jägersburg kam die neue, selbstklebende Kunststoffabdichtungsbahn Sarnafil AT-18 FSA von Sika zum Einsatz. Die Sarnafil AT Hybridtechnologie wurde nach Herstellerangaben für innovative und nachhaltig planende Architekten, Bauherren und Verarbeiter konzipiert und ist relevant für alle, die ökonomisch und ökologisch hohe Anforderungen an Bauprojekte stellen. Foto: Sika Deutschland

Kurz nach ihrer Markteinführung kam sie bereits bei der Sanierung der Dächer des Wasserwerks Jägersburg zum Einsatz.

Die Sarnafil AT Hybridtechnologie wurde für innovative und nachhaltig planende Architekten, Bauherren und Verarbeiter konzipiert und ist relevant für alle, die ökonomisch und ökologisch hohe Anforderungen an Bauprojekte stellen. Sarnafil AT Bahnen haben eine höhere mechanische Belastbarkeit und sind flexibler für die Detailausbildung. Zudem bieten sie Planungssicherheit, da sie universell für alle Anwendungen eingesetzt werden können – ob mechanisch befestigt oder mit Auflast.

Mittlerweile gehören verschiedene Varianten der Abdichtungsbahn zur Sarnafil AT Produktfamilie. Die Kunststoffabdichtungsbahn Sarnafil AT ist laut Hersteller mit allen bewährten Produkten aus dem großen Sarnafil Zubehörsortiment kompatibel. Sika wurde als erster Hersteller für die Kunststoffabdichtungsbahn Sarnafil AT im Sinne der Kreislaufwirtschaft mit der Produktzertifizierung Cradle to Cradle in Silber ausgezeichnet. Die Bahn kann dazu beitragen, DGNB- und LEED-Zertifizierungen in allen Auszeichnungsstufen zu erreichen.

Die Verwendung einer selbstklebenden Abdichtungsbahn auf dem Flachdach bietet zahlreiche Vorteile. Sie kann schnell und unkompliziert verlegt werden, da keine Befestigung in der Tragkonstruktion erforderlich ist. Die neue Sarnafil AT-18 FSA ist eine durch Heißluft verschweißbare Kunststoffabdichtungsbahn auf FPO-Basis. Sie ist innenliegend mit einem Glasvlies und einem Glasgewebe verstärkt und unterseitig mit einer Vlieskaschierung und Selbstklebeschicht ausgestattet. Die 1,8 mm dicke, fenstergraue Bahn kann auch unter Auflast verwendet werden. Sie lässt sich leicht verarbeiten und ist durch die selbstklebenden Eigenschaften sofort lagesicher.

Durch die Kombination mit der Anschlussbahn Sarnafil AT FSA P kann ein Klebedach komplett mit der Sarnafil-AT Technologie ausgeführt werden.

Zwei Dächer des Wasserwerks Jägersburg in Einhausen wurden mit der neuen selbstklebenden Dachbahn Sarnafil AT-18 FSA von Sika abgedichtet. Foto: Sika Deutschland

Bereits kurz nach ihrer Markteinführung kam die neue Bahn zum Einsatz: Im Rahmen der Sanierung der Filter- und Pumpenhalle des Wasserwerks Jägersburg in Einhausen wurde auch die Dachabdichtung erneuert. Da aus konstruktiven Gründen keine mechanische Befestigung und aus statischen Gründen keine auflastgehaltene Abdichtung möglich war, fiel die Entscheidung auf einen verklebten Dachaufbau. Im ersten Schritt erfolgte der Komplettabriss des Daches, um die bituminöse Dampfsperre neu aufbringen zu können. Anschließend wurde eine 120 mm starke EPS-Dämmung windsogsicher mit dem Systemkleber SikaRoof Board Adhesive verklebt. Der Untergrund hat ein leichtes Gefälle hin zum Entwässerungssystem, daher wurden die zwei Meter breiten Dachbahnen vom First zur Traufe verlegt.

Dafür wurde die Dachbahn ausgerollt, der Liner am Bahnende in einem Winkel von circa 45° abgezogen und verklebt. Abschließend erfolgte die Verschweißung der Bahnüberlappungen und eines 20 cm breiten Überdeckungsstreifens aus Sarnafil AT-18 über dem First.

Insgesamt wurde eine Dachfläche von rund 2400 m² abgedichtet: Das Dach der Pumpenhalle mit rund 900 m² und das Dach der Filterhalle mit rund 1500 m². Anfang Juli waren die Arbeiten nach etwas über drei Monaten abgeschlossen und die Premiere mit Sarnafil AT-18 FSA geglückt.

Das Beschädigungspotenzial von Flachdächern während der Bauphase ist immens. Zusätzlich steigt die Gefahr von Beschädigungen durch Nachgewerke oder nachgelagerte Arbeiten auf der fertigen Abdichtung durch mittlerweile komplexere Dachnutzungen und den Einsatz von Dachbegrünungen und Photovoltaikanlagen stetig an. Die innovative und am Flachdach einzigartige Vliesrückseite der Sarnafil AT FSH/Sarnafil AT FSH SA verschließt die üblichen auftretenden Beschädigungen bei Kontakt mit Wasser innerhalb kürzester Zeit und bietet so maximalen Schutz.

Der Wassereintritt an den beschädigten Stellen wird schnell unterbunden und macht die Abdichtungsbahn damit besonders sicher und langlebig. Die selbstklebende Variante Sarnafil AT FSH SA ist nach ihrer Verlegung aufgrund ihrer selbstklebenden Rückseite sofort lagesicher.

Mögliche Anwendungsbereiche sind Gebäude mit einer intensiven Nutzung der Dachfläche durch Photovoltaik, elektrische Anlagen oder Gründächer. Doch auch bei Bauwerken mit sensibler Nutzung wie zum Beispiel Pharmabetriebe, Reinräume, Bibliotheken, Krankenhäuser, Museen, Produktionsstätten oder Rechenzentren bietet sich die Verwendung von Sarnafil AT FSH/Sarnafil AT FSH SA an, informiert der Hersteller.