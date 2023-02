Für mehr Nachhaltigkeit: Wavin führt für seine auf dem europäischen Markt vertriebenen Produkte Umwelt-Produktdeklarationen (EPDs) ein. Foto: Wavin

Hierin sieht das Unternehmen nach eigenen Angaben einen wichtigen Meilenstein bei der Realisierung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette für die europäische Bauindustrie.

EPD stammt von der englischen Bezeichnung Environmental Product Declaration. Diese Angaben basieren auf neutral von Dritten geprüften Lebenszyklusanalysen (LCAs) und stellen die Auswirkungen von Produkten und Produktionsprozessen auf die Ressourcen transparent dar.

"Die Bereitstellung detaillierter Umweltinformationen für jedes Wavin-Produkt ist ein wichtiger Meilenstein bei der Realisierung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette für die europäische Bauindustrie", sagt Anneleen Veldhuizen, Sustainability Manager bei Wavin EMEA. "Die Ökobilanzen und EPDs bieten unseren Kunden Transparenz und Einblick in die Umweltauswirkungen ihrer Bauprojekte. Mit diesen EPDs können wir all unsere Kunden dabei unterstützt, die besten Produkte für ihre Projekte auszuwählen, weil diese auch den geringsten ökologischen Fußabdruck haben." Erklärtes Ziel bei Wavin ist es, weltweit führend im Bereich eines ökologisch verantwortungsvollen Bauens und in allen Aspekten der Nachhaltigkeit zu werden.