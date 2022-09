Stendal (ABZ). – Der Arbeitskreis der Forschungsgesellschaften für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) hat vor Kurzem das Papier "Hinweise zur Verkehrsfreigabe von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt (H VVA)" herausgegeben und damit ein verbindliches, technisches Regelwerk geschaffen. Infolgedessen hat der Prüfgeräthersteller Zorn Instruments mit dem Asphalttester ZORN AT H VVA nun ein entsprechendes Utensil entwickelt. In einem Online-Seminar am 21. September will die Firma sowohl das Gerät als auch die Prüfverfahren und Einzelheiten des neuen Hinweispapiers vorstellen.



Anmeldungen zu dem kostenlosen Seminar sind per Mail an asphalttester(at)zorn-instruments.de möglich. Weitere Informationen finden sich unter www.zorn-instruments.de.