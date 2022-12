Häufig drückt Wasser, das nicht rechtzeitig abgeleitet wird, auf Seitenwände und die Bodenplatte des Fundaments. Die Folge sind kostspielige und langwierige Sanierungen. Diese können durch eine fachgerechte und funktionssichere Gebäudedränung nach DIN 4095 vermieden werden: Sie hält den Keller dauerhaft trocken, sorgt für ein gesundes Wohnklima und erhält den Wert der Bausubstanz. Im neuen Webseminar erläutert Herbert Fleischmann, Produktmanager bei Fränkische, welche Anforderungen die DIN 4095 an eine fachgerechte Gebäudedränung stellt und wie das opti-drän-System diese Ansprüche erfüllt. Außerdem behandelt sein Vortrag die Grundlagen der Gebäudedränung und die relevante Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18533-1. Die Teilnehmer erfahren, wie sie eine Dränanlage normgerecht bemessen und dimensionieren. Das Webseminar richtet sich an Architekten, Ingenieur- und Planungsbüros im Bauwesen, Bauunternehmer sowie den Baustoff-Fachhandel. Fränkische bietet die inhaltlich identische Informationsveranstaltung an zwei Terminen an: am 25. Januar und am 14. Februar 2023. Der Vortrag zu Theorie und Praxis der Gebäudedränung startet jeweils um 10 Uhr und dauert etwa 1,5 Stunden. Die DIN 4095 ist die Grundlage für die Planung, Bemessung und Ausführung von Dränungen auf, an und unter erdberührten baulichen Anlagen. Weitere Informationen zu diesem Thema sowie Anmeldemöglichkeiten finden Interessierte im Netz unter der Adresse www.fraenkische.com.



