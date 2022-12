Die neue Geschäftsleitung der MC-Bauchemie in Deutschland (v. l. ): Roland Schepers, Dr. Christoph Schüle, Anja Spirres, Dirk Bente und Dr. Detlef Wolf. Foto: MC-Bauchemie

Die Gruppe habe in den zurückliegenden Jahren den Weg der Dezentralisierung und Stärkung der Selbstständigkeit der nationalen Gesellschaften eingeschlagen, um das Leistungsangebot noch stärker an den lokalen Kundenwünschen auszurichten. In diesem Zusammenhang seien auch Anpassungen in der globalen, regionalen und nationalen Organisation vorgenommen worden. Diese mündeten nun in die Einführung einer Geschäftsleitung für die MC-Bauchemie in Deutschland, die aus fünf erfahrenen Personen besteht.

"Ziel dieser neuen Struktur ist es, eine schlagkräftige Führung zu schaffen, die sich voll auf das deutsche Tagesgeschäft konzentrieren und eigenständig und agil handeln kann. Damit wollen wir auch die Entscheidungsprozesse beschleunigen", erklären die beiden Geschäftsführer der MC-Bauchemie Unternehmensgruppe Dr. Ekkehard zur Mühlen und Nicolaus M. Müller unisono.

Während die Zeit bis Ende 2022 als Übergangsphase genutzt werden soll, um die Verantwortung sukzessive auf die neue Geschäftsleitung in Deutschland zu übertragen, übernehme das Quintett das Business in Deutschland komplett zum 1. Januar 2023. Alle fünf Geschäftsleiter verfügen allesamt in ihren Verantwortungsbereichen über langjährige Führungserfahrungen. Anja Spirres leitet demnach den Bereich Infrastructure & Industry. Die Bottroperin ist bereits seit mehr als 30 Jahren für die MC-Bauchemie tätig.

Dr. Christoph Schüle leitet den Bereich Concrete Industry. 2006 stieg er als Vertriebsleiter für das Service Center Esslingen bei MC ein und ist seit 2016 als Segment Manager Concrete Industry für den gleichnamigen Fachbereich, für den er auch weiterhin national sowie international zuständig ist. Parallel dazu leitet er den Standort Esslingen, das umsatzstärkste Service-Center der MC in Deutschland.

Dirk Bente leitet den Bereich Finance & Accounting. 2005 wechselte Bente zur MC-Bauchemie, bei der er seither als Leiter Rechnungswesen tätig ist.

Roland Schepers leitet den Bereich Building Distribution (Baustofffachhandel und DIY). Der Diplom-Bauingenieur und Betontechnologe hat in den zurückliegenden mehr als 30 Berufsjahren als technischer Berater, Produktmanager, Vertriebsleiter und Geschäftsführer für unterschiedliche Unternehmen aus dem Baustoff- und Betonsektor gearbeitet. Bevor er im September 2013 als Geschäftsführer zur Botament GmbH wechselte, war er fünf Jahre als Geschäftsführer für einen Stahlfaserhersteller tätig. Ende 2015 übernahm der Duisburger auch die Geschäftsführung der Ultrament GmbH, ebenso eine Schwestergesellschaft der MC-Bauchemie, die Baustoffe für Endverbraucher über Baumärkte und Online-Plattformen vertreibt.

Komplettiert wird die Geschäftsleitung durch Dr. Detlef Wolf, der zum 1. September 2022 die Leitung für den Bereich Operations (Produktion, Technik, Logistik, Einkauf) übernommen hat. Er verfügt über langjährige Leitungserfahrung und hat zuletzt im europäischen Ausland als Geschäftsführer bei einem international tätigen Folienhersteller gearbeitet.