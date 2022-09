Bei der offiziellen Vorstellung und Eröffnung der Ostafrika-Niederlassung in Nairobi, Kenia (v .r.): Francois Marai, Geschäftsführer Stihl Ostafrika, Norbert Pick, Stihl Vorstand Marketing und Vertrieb, Johannes Wetzel, Stihl Vertriebsleiter für Afrika, Europa und französischsprachige Länder, und Pauline Ngigi, Marketingkoordinatorin Stihl Ostafrika. Foto: Stihl

"Afrika ist ein wichtiger Markt für Stihl, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unserem Händlernetz auf diesem Kontinent zu wachsen", betonte Norbert Pick, Stihl Vorstand Marketing und Vertrieb, der Ende August im Beisein von Mitarbeitenden, Fachhändlern, Dienstleistern und Lieferanten an den Festakten teilnahm.

Erste Niederlassung in Kenia wurde 2017 gegründet

Bereits 2017 wurde in Kenia eine Niederlassung gegründet, um Schulungen und Produktvorführungen insbesondere für landwirtschaftliche Kooperativen anzubieten. "Schnell wurde deutlich, dass trotz der fortlaufenden Promotion der Vertrieb über ein dichtes Händlernetz in den ostafrikanischen Ländern fehlte – einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren, der Stihl weltweit zum Marktführer gemacht hat", sagte Norbert Pick. Francois Marai, Geschäftsführer der Stihl Gesellschaft in Kenia, ergänzte: "So fiel Ende 2020 die Entscheidung, weiter zu investieren und die Niederlassung in Kenia zu einer vollwertigen Stihl Vertriebstochter mit den Bereichen Marketing, Schulung, Logistik und Vertrieb zu erweitern. Damit können wir das Potenzial in Ostafrika noch besser ausschöpfen." Dazu wurde ein rund 1000 Quadratmeter großes Büro zwischen Flughafen und dem Zentrum von Nairobi gemietet, aufwändig renoviert und nun offiziell eingeweiht. Am Festakt nahm auch Sebastian Groth, deutscher Botschafter in Kenia, teil. Die neue Vertriebsgesellschaft beschäftigt derzeit 16 Mitarbeitende und beliefert das Händlernetz in Kenia sowie in Tansania, Ruanda, Burundi, Uganda, Südsudan und Äthiopien mit Stihl Produkten. Ein weiteres Lager in Nairobi wird von Fargo Courier, einem externen Logistikdienstleister, betrieben.

Nachträgliche Feier

Die südafrikanische Tochtergesellschaft Andreas Stihl Ltd. in Pietermaritzburg hat nachträglich ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Nicht nur pandemiebedingt musste die Feier um ein Jahr verschoben werden. Im Juni 2021 wurden im Zuge der Ausschreitungen und Plünderungen rund um die Hafenstadt Durban das Warenlager komplett zerstört und das Verwaltungsgebäude erheblich beschädigt. Stihl setzte umgehend ein Krisenteam ein und baute in Johannesburg ein vorübergehendes Warenlager auf. Für die Büros wurde ein Gebäude in Pietermaritzburg gemietet. Derzeit verhandelt das Unternehmen über den Kauf des angemieteten Gebäudes in Pietermaritzburg, in dem Verwaltung, Schulung, Technik, Vertrieb und Management untergebracht werden sollen. Außerdem ist geplant, das Lager nach Gauteng zu verlegen und von einem externen Logistikdienstleister zu betreiben, um eine effizientere Belieferung der Händler mit Stihl-Produkten zu gewährleisten.