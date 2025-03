Diese Generation von Ladern wurde laut Hersteller von Grund auf entwickelt, um den sich ändernden Anforderungen der Bau-, Landwirtschafts- und Gartenbauindustrie gerecht zu werden. Foto: Tobroco-Giant

Diese Generation von Ladern wurde laut Hersteller von Grund auf entwickelt, um den sich ändernden Anforderungen der Bau-, Landwirtschafts- und Gartenbauindustrie gerecht zu werden. Die Modelle G2400, G2400HD, G2550HD und G2550HD+ repräsentieren demnach mehr als nur eine weitere Generation kompakter Radlader.

Die Maschinen seien ausgestattet mit fortschrittlicher hydraulischer Funktionalität und präziser Steuerung für den Betrieb einer Vielzahl von (hydraulisch betriebenen) Anbaugeräten. Durch den Einsatz von hydraulischen Radmotoren anstelle herkömmlicher Achsen könnten wichtige Komponenten wie der Motor tiefer im Rahmen positioniert werden. In Kombination mit einem langen Radstand führe dies zu einem niedrigen Schwerpunkt, was die Hebekapazität und Sicherheit beim Handling von Lasten optimiere. Trotz der kompakten Abmessungen bietet der Lader hohe Leistungen, wobei der G2550HD und G2550HD+ bis zu 50 PS liefern, was sie ideal für anspruchsvolle Aufgaben in herausfordernden Anwendungen und engen Räumen macht, informiert der Hersteller.

Elektronisch gesteuert



Beide Modelle sind mit einem 3-Zylinder-Kubota-Motor ausgestattet. Der G2400 und G2400HD werden von einem 26 PS D1105K-Motor angetrieben, während der G2550HD und G2550HD+ mit einem 50 PS Kubota D1803 CR-Motor ausgestattet sind. Beide Motoren sind elektronisch gesteuert und erfüllen die STAGE V-Norm, was optimale Kraftstoffeffizienz und reduzierte Emissionen gewährleistet. Der G2400 und G2400HD sind mit einem Non-DOC DPF-Motor ausgestattet; jedoch steht ein optionales Nachbehandlungssystem zur Verfügung, um lokalen Vorschriften zu entsprechen. Der G2550HD und G2550HD+ verfügen über ein regeneratives DOC DPF-System, das sowohl die Kraftstoffeffizienz als auch die Leistung verbessert, insbesondere in anspruchsvollen Anwendungen.

Der Motor im G2550HD und G2550HD+ ist ein Common-Rail-Motor, der die Kraftstoffeffizienz mit maximaler Leistung in Einklang bringt. Der Motor verfügt über einen hydraulisch betriebenen Kühlventilator, der die Ventilatorgeschwindigkeit automatisch an die lokalen Arbeitsbedingungen anpasst. Dies ermöglicht es dem Motor, schnell die Arbeitstemperatur zu erreichen und aufrechtzuerhalten, was die Kraftstoffeffizienz und Emissionen verbessert. Bei kalten Bedingungen sorgt dies für mehr Fahrkomfort, da die Heizung schneller aufwärmt, während der Motor im Leerlauf läuft. Optional kann auch die Drehrichtung des Ventilators umgekehrt werden, um Schmutz aus dem Kühler zu entfernen.

Jedes Modell ist mit vier hydraulischen Radmotoren ausgestattet, die über variable Hubräume verfügen, die auf die spezifischen Leistungsanforderungen jedes Modells abgestimmt sind. Mit Ausnahme des G2400 (ein Geschwindigkeitsbereich bis zu 12 km/h) verfügen alle Modelle über einen Zwei-Geschwindigkeitsbereich. Der G2400 liefert eine Zugkraft von 13 kN und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 12 km/h. Der G2400HD liefert 18 kN mit einem Zwei-Geschwindigkeitsbereich (bis zu 12 km/h im niedrigen Gang und 20 km/h im hohen Gang). Der G2550HD hat 18 kN Zugkraft (bis zu 12 km/h im niedrigen Gang und 25 km/h im hohen Gang), während das Modell G2550HD+ eine beeindruckende Zugkraft von 24,5 kN bei einer Höchstgeschwindigkeit von 28 km/h auf Standardreifen bietet. Die unterschiedlichen Antriebsstrangkonfigurationen ermöglichen es diesen Ladern, die Spezifikationsniveaus zu wählen, die zu den verschiedenen Kundenbedürfnissen und Budgets passen, informiert das Unternehmen.

Optionale Upgrades verfügbar



Die G2400, G2400HD und G2550HD sind serienmäßig mit einer einzelnen Pumpe ausgestattet, die 40 l/min bei 210 bar liefert, mit optionalen Upgrades, einschließlich einer Power Flow-Option, die 50 l/min bei 210 bar bietet. Darüber hinaus sind der G2400 und G2400HD mit einer Single Flow-Option ausgestattet, die 40 l/min bei 210 bar liefert, mit einer zusätzlichen Pumpe, die 33 l/min bei 150 bar liefert. Neben der Power Flow-Option bietet der G2550HD einen Single Flow, der 50 l/min mit einer zusätzlichen Pumpe, die 60 l/min bei 150 bar liefert, verstärkt.

Darüber hinaus ist ein einseitig wirkender High Flow verfügbar, der 50 l/min bei 210 bar kombiniert mit einer zweiten Pumpe, die 40 l/min bei 190 bar liefert, was beides kombiniert 90 l/min bei 190 bar liefert. Der G2550HD+ hat serienmäßig Power Flow mit 50 l/min bei 210 bar. Darüber hinaus ist eine doppelt wirkende Load-Sensing High Flow verfügbar, die 90 l/min bei 210 bar liefert, ideal für den Einsatz mit hydraulisch betriebenen Anbaugeräten in einer Vielzahl von Anwendungen, heißt es seitens des Unternehmens.

Der vordere Rahmen beherbergt das hydraulische Steuergerät, wodurch die Schlauchführung durch den Drehpunkt minimiert wird. Infolgedessen verbessert sich die Haltbarkeit; Geräusche werden reduziert. Alle Modelle können mit bis zu drei elektronisch gesteuerten, doppelt wirkenden, proportionalen Hydraulikfunktionen ausgestattet werden, wodurch ein Übergang von traditionellen, mechanisch betätigten Bedienelementen ermöglicht wird. Die Detentfunktion, mit der Bediener den hydraulischen Durchfluss für verschiedene Anbaugeräte einstellen und beibehalten können, ist für eine der drei Funktionen standardmäßig verfügbar und kann für die beiden verbleibenden Funktionen optional hinzugefügt werden. Eine Leckölanschluss und eine freie Rückführung sind ebenfalls optional verfügbar.

Für verbesserte Traktion unter herausfordernden Bedingungen sind alle Modelle serienmäßig mit einer Längssperre und einer optionalen, seitlichen 100-Prozent-Sperre ausgestattet, erklärt der Hersteller.

Komfort des Bedieners im Blick



Die neuen Lader wurden nach Unternehmensangaben mit Blick auf den Komfort des Bedieners entworfen, mit einem gefederten Sitz, der mit einer integrierten Armlehnen-Konsole ausgestattet ist, was das gesamte Fahrerlebnis verbessern soll. Die Bedienelemente an der Armlehne sind ergonomisch positioniert, sodass alles in Reichweite des Bedieners liegt. Nutzer können zwischen einem Standard-Rops/Fops-Sicherheitsdach, einem klappbaren Dach oder einer luxuriösen Kabine wählen.

Alle Modelle sind mit einer Vielzahl von Anbaugeräten kompatibel. Das hydraulisch verriegelbare Schnellwechselsystem ermöglicht es dem Bediener, Werkzeuge vom Fahrersitz auszutauschen. Neben den Standard-Giant-Schnellwechslern sind auch universelle und Anhängerkupplungen von Wettbewerbern verfügbar. Kunden können zwischen den drei bereits bekannten Schwingen von Giant wählen: Standard, X-TRA und TELE. Die Einführung der kompakten Lader G2400, G2400HD, G2550HD und G2550HD+ markiert einen wichtigen Meilenstein für Giant, der weitere Maßstäbe setzt. Die Produktion der neuen Modelle soll Ende dieses Jahres beginnen; genaue Daten werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben, so der Hersteller.