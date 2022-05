Die caleoglas Gruppe übernimmt das Saint-Gobain Deutsche Glas Glaskontor Erfurt und baut Ihre Kompetenz für hochwertige Glas-Anwendungen weiter aus. Foto: caleoglas

Seit der Übernahme von sieben Glassolutions Standorten 2020 entwickelte sich caleoglas positiv weiter und präsentiert sich als "agiler Newcomer", der die Leistungsfähigkeit mittelständischer Unternehmen für hochwertige Glas-Anwendungen bündelt.

Geografisch bietet Erfurt eine sehr gute Ergänzung des bisherigen Standort-Netzwerkes und ist ein weiteres Puzzleteil in der Zielsetzung von caleoglas, den deutschen Markt gleichmäßig abzudecken. Der Regionalstandort Erfurt berät und liefert seit 30 Jahren individuelle hochwertige Glaslösungen – leidenschaftlich und nah an seinen Kunden. Diese Ausrichtung passt perfekt zum Leitbild von caleoglas und dessen Motto "Wir brennen für Glas". Mit 60 Glasexperten am Standort Erfurt wird die Kompetenz der caleoglas Gruppe nochmals gesteigert. Dr. Ulrich Brahms, Geschäftsführer der caleoglas Holding GmbH zur aktuellen Entwicklung: "Wir freuen uns, einen weiteren wichtigen Standort in unserer caleoglas Gruppe aufzunehmen und werden mit diesem Verbund von Traditionsstandorten in der Glasverarbeitung zu einer jungen und innovativen Gruppe zusammenzuwachsen." Wie die bereits übernommenen Betriebe wird auch Erfurt dem Unternehmen Saint-Gobain als Partner der Netzwerke CLIMAplusSECURIT und "Glas nach Maß" erhalten bleiben. Auch die Lieferbeziehung mit Saint-Gobain wird fortgeführt.

Den Standort Erfurt zeichnet unter anderem eine hochwertige Fertigung von Isoliergläsern aus, darunter auch Verbundscheiben mit innovativen Gläsern wie ECLAZ von Saint-Gobain, das hohen Wärmeschutz mit bester Tageslichtdurchlässigkeit verbindet. Ein umfangreicher Lagerbestand an Float-, Guss-, Sonnenschutz- und VSG-Gläsern garantiert zudem eine schnelle und zuverlässige Fertigung sowie Lieferung vielfältigster Kundenanfragen. Viele Zusatzleistungen wie technische Beratung, konstruktiver Glasbau, Ausstellung sowie ein eigenes Montage-Team sorgen zudem für ein umfassendes "Rundum-sorglos-Paket" bei den Kunden. Mit eigener Logistik und Fuhrpark ausgestattet, ist das in Thüringen verankerte Unternehmen über die Landesgrenzen hinaus aktionsfähig.

Parallel zur Übernahme des Standortes wurde in eine neue Isolierglaslinie investiert und die Isolierglasproduktion verbessert. Mit Formaten von 2800 auf 5000 Millimetern und Zwei- bis Dreifach-Isolierglasaufbauten bis zu einer Gesamtdicke von 100 Millimetern decke die neue Produktion nahezu alle Marktanfragen ab. Die vollautomatische Bearbeitung in Kombination mit Scanner-Technologie ermöglichen eine wirtschaftliche und schnelle Fertigung und Zulieferung aller kundenspezifischen Anforderungen. Eine Besonderheit der Anlage ist die Möglichkeit einer vierseitigen Stufenausbildung einschließlich automatischer Versiegelung, welche auf gängigen Anlagen in der Regel meist noch nachträglich manuell ausgeführt wird. Das Erfurter Führungsteam Andreas Illgen und Sandro Lamprecht freut sich auf die Zusammenarbeit unter dem Dach der caleoglas.