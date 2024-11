Liebherr präsentierte auf der MINExpo 2024 in Las Vegas die neue Generation seiner Planierraupe PR 776.

Die Planierraupe Liebherr PR 776 G8 ist laut Hersteller entwickelt für außergewöhnliche Effizienz und Zuverlässigkeit auf jedem Terrain. Foto: Liebherr

Las Vegas/USA (ABZ). – Die achte Generation dieser Maschine wurde laut Hersteller speziell für die anspruchsvollen Bedingungen im Bergbau und in Steinbrüchen entwickelt.

Mit dieser Markteinführung erweitert Liebherr seine erfolgreiche Planierraupen-Baureihe der achten Generation und bietet gemeinsam mit der PR 766 G8 und der kleineren PR 756 G8 eine umfassende Produktpalette für den Bergbau. Als weltweit einzige Planierraupen mit hydrostatischem Fahrantrieb stehen die Maschinen von Liebherr für überragende Effizienz, so der Hersteller. Durch leistungsstarke Liebherr-Dieselmotoren und den serienmäßigen ECO-Modus können die Fahrer demnach jederzeit zwischen höchster Leistung und maximaler Kraftstoffeffizienz wählen. Mit einem durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch von nur 38 l/h setze die PR 776 einen neuen Maßstab in der Branche.

Fahrerassistenzsysteme

Die neue Generation der PR 776 integriert laut Hersteller fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme, die zwei Unterstützungsebenen bieten: "Free Grade" stabilisiert den Schild bei Feinplanierarbeiten, während "Definition Grade" den Schild automatisch für die Erstellung von 2D-Profilen positioniert. Mit "Auto Blade Pitch" kann der Fahrer drei Schildpositionen speichern und per Knopfdruck abrufen – für das optimale Eindringen in das Material, den Materialtransport und die schnelle Räumung am Ende der Schubstrecke. Diese Systeme sollen nicht nur die Effizienz und Produktivität verbessern, sondern auch den Bedienkomfort erheblich erhöhen.

Die PR 776 G8 setzt auf bewährte Liebherr-Komponenten aus eigener Fertigung. Durch eine robuste Konstruktion und modernste Technologie sind die Liebherr-Motoren für härteste Einsatzbedingungen optimiert und garantieren maximale Betriebssicherheit und lange Lebensdauer, informiert der Hersteller. Der hydrostatische Antrieb komme ohne verschleißanfällige Teile wie Getriebe oder Bremsen aus und setze stattdessen auf hochwertige, nahezu wartungsfreie Hydraulikpumpen und -motoren. So biete die PR 776 G8 Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit – auch unter extremen Bedingungen.





Mit der Anwendung "Definition Grade" lässt sich der Schild der Raupe automatisch für die Erstellung von 2D-Profilen positionieren. Mit "Free Grade" kann das Schild beim Feinplanieren stabilisiert werden. ABB: Liebherr

Lange Wartungsintervalle

Die neue Planierraupen überzeugt laut Liebherr zudem durch eine einfache Wartung: Zentralisierte Wartungspunkte, weit öffnende Wartungsklappen und eine serienmäßig kippbare Kabine ermöglichen demnach einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu allen relevanten Komponenten. Durch lange Wechselintervalle für Betriebsflüssigkeiten wie Hydraulik- und Motoröl, die bei Verwendung von Liebherr-Plus-Ölen bis zu 8000 Betriebsstunden betragen können, reduzierten sich Wartungskosten und Ausfallzeiten deutlich.

In unzugänglichen und herausfordernden Arbeitsumgebungen soll zudem das Liebherr-Fernsteuerungssystem LiReCon für ein Höchstmaß an Sicherheit und Effizienz sorgen. Das System, bestehend aus einer modernen Fernsteuerstation und einer Vielzahl an Bordkameras sowie Sensoren, ermögliche es dem Bediener, die Planierraupe aus sicherer Entfernung zu steuern.

Schnelle Fahrerwechsel und der Einsatz in jeglichen Gebieten seien somit problemlos möglich, was den Anwendungsbereich der PR 776 G8 erheblich erweitern soll. "Mit der neuen Generation der PR 776 Planierraupe setzt Liebherr erneut Maßstäbe in Sachen Effizienz, Zuverlässigkeit und Bedienkomfort im Bergbau", ist man sich bei Liebherr sicher.