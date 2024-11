Wende an der Preisfront: In der jüngsten Konjunkturumfrage des ifo Instituts berichteten per Saldo 12 Prozent der Unternehmen des Bauhauptgewerbes, die Preise seien im Vormonat gesunken. Damit hat sich die Dynamik an der Preisfront inzwischen komplett gedreht. Im April 2022 hatten per Saldo noch 51,9 Prozent der Baufirmen von steigenden Preisen im Vormonat berichtet – im März 2023 waren es immerhin noch 5,3 Prozent. Seitdem gibt es bei der Preisentwicklung nur noch negative Vorzeichen (Quelle: ifo-Institut). Grafik/Text: imu-Infografik

