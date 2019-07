Weniger Lehrverträge in Sachsens Handwerk - Über 600 freie Stellen

Dresden (dpa). - Das sächsische Handwerk hat noch mehr als 600 freie Lehrstellen für Schulabgänger. Bis Ende Juni wurden nach Angaben des Sächsischen Handwerkstages in Dresden vom Donnerstag 2629 Ausbildungsverträge besiegelt. Das sind 233 oder 8,1 % weniger als vor einem Jahr. Die meisten wurden wie in der Vergangenheit bei Kfz-Mechatronikern, Elektronikern und Friseuren sowie bei Mechanikern für Sanitär-Heizung-Klima und Tischlern geschlossen. Dort sowie im Maurer-, Dachdecker-, Bäcker- und Metallhandwerk werden landesweit noch Lehrlinge gesucht, ebenso in eher raren Berufen wie Keramiker, Müller oder Orgelbauer.