Es soll sowohl im Umluft- als auch im Unterdruck-Betrieb einsetzbar sein. Der Aeroxx 750 wird unter der unternehmenseigenen Marke Starmix vertrieben.

"Kommt es zur intensiven Staubentwicklung auf Baustellen, besteht Gefahr für die Gesundheit – selbst wenn Atemschutzmasken und Entstauber verwendet werden", sagt Florenz Stetter, Leiter Produktmanagement bei Electrostar.

In diesem Fall ist der Einsatz eines Bauluftreinigers angeraten, so der Hersteller. Insbesondere die häufig bei Bauarbeiten anfallenden Beton-, Gips- und Hartholzstäube stellen eine große gesundheitliche Gefahr dar: Beim Einatmen geraten sie direkt in die Lunge und können langfristig gesundheitliche Probleme verursachen, sagt Electrostar.

Der HEPA H13-Hauptfilter sei mit einer Filtrationsleistung von 99,95 % auch diesen Problemstäuben gewachsen. Dabei entferne ein Vorfilter Grobschmutz und größere Staubpartikel. Dies schütze den HEPA-Hauptfilter vor Beschädigungen und verlängere dessen Lebensdauer erheblich. Die Luftreinigungsleistung soll auch bei längeren Arbeiten konstant bleiben. Beide Filter können laut Electrostar ohne Werkzeugeinsatz getauscht werden.





Der Aeroxx 750 soll insgesamt 750 m³ Luft pro Stunde umwälzen und damit über die beste Umwälzleistung seiner Geräteklasse verfügen.

Mit einer Netzleitungslänge von 3 m, einem Gewicht von 10,5 kg (ohne Zubehör) und der kompakten Abmessung von 35 x 38 x 41 cm kann der Aeroxx 750 flexibel eingesetzt werden, so der Hersteller. Bei Bedarf seien mehrere Geräte über eine integrierte Steckdose miteinander koppelbar, um ein erhöhtes Reinigungsvolumen für größere Räume zu erhalten. Alternativ können an der Steckdose auch Baugeräte angeschlossen werden.

Als ergänzendes Zubehör für den Aeroxx 750 ist ein jeweils separater Zu- und Abluftschlauch erhältlich. Dadurch kann die Luft auch über größere Entfernungen angesaugt und abgeführt werden.