Burgau (ABZ). – Am bayerisch-schwäbischen Standort des Sonnenschutzherstellers Roma ist am Neubau Werk 4 zu sehen, wie hohe Qualität im Hinblick auf Optik und Langlebigkeit aussehen kann, wie der Bauelementehersteller Schüco betont: Das textile Sonnenschutzsystem sei nahtlos in die Schüco Elementfassade integriert und bilde mit dieser eine harmonische Einheit.

Das Werk 4 ist in eine moderne Landschaftsarchitektur mit Bistro und Teichanlage eingebettet. Foto: Schüco

Im offenen Zustand nicht sichtbar, unterstützt der Sonnenschutzbehang im ausgefahrenen Zustand mit seiner Farbwahl und Transparenz das hochwertige Design der Fassade.

Eingebettet in eine moderne Landschaftsarchitektur mit Teichanlage, Blumenbeeten und mit Fußwegen durchkreuzten Rasenflächen erstreckt sich das Firmengelände der Roma KG. Hier entstand mit dem über 10.000 m² großen Werk 4 eine neue Produktionshalle, in der Aufsatzsysteme für Rollladen, Raffstoren und Textilscreens hergestellt werden.

Darüber hinaus befinden sich im Obergeschoss des Industrieneubaus rund 50 Büroarbeitsplätze, ein "schwebendes Büro" mit weiteren sechs Arbeitsplätzen für die Werksleitung, eine Teeküche sowie ein Besprechungsraum. In der Parkanlage vor dem Werk stehen rostbraune Pausenpavillons aus Cortenstahl sowie ein Bistro für Besucher und Mitarbeitende. Sie bilden einen deutlichen Kontrast zum Anthrazit der Werksfassade. Großzügige, doppelgeschossige Verglasungen auf der Süd- und Westseite lassen maximal viel Tageslicht in die Büros dahinter einfallen.

Ist der solare Wärmeeintrag zu hoch, verschatten die ausgefahrenen Textilscreens an der Außenfassade die Arbeitsplätze und wirken Überhitzung entgegen. Beim in die Fassade vollständig integrierten textilen Sonnenschutzsystem handelt es sich um den Aluminium Blind Zip Design Screen (AB ZDS) von Schüco. Das Textil wird in schlanken Führungsschienen geleitet und sich in die Trägersysteme der Fassade ein.