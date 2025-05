SterlingOSB-Zero erfüllt die Anforderungen des Umweltzeichens Blauer Engel. Die formaldehydfrei verleimten Platten sind darüber hinaus als klimapositiv bewertet. Foto: West Fraser

Ihren Namen verdanken diese Platten der Tatsache, dass sie in einem speziellen Verleim-Verfahren ganz ohne Zugabe von Formaldehyd hergestellt werden. Das Zeichen „Blauer Engel“ darf zudem für alle Ausführungen der formaldehydfrei verleimten und PEFC- bzw. FSC-zertifizierten OSB-Platten verwendet werden.

Resilientes Bauen

Durch die stärkere Nutzung vorhandener räumlicher Ressourcen statt der Ausweisung von neuem Bauland gewinnen Aufstockung und Nachverdichtung immer mehr an Bedeutung. SterlingOSB-Zero ist als Material für Beplankungen und als aussteifendes Element im Holzrahmenbau für diese Bauweise prädestiniert, denn es ist leicht und stabil und somit für Aufstockungen, die im Prinzip einen Neubau mit Gründung auf dem Bestandsgebäude darstellen, ideal.

SterlingOSB-Zero ist bei der Aufstockung z.B. aufgrund seiner Stabilität und Leichtigkeit ideal. Foto: West Fraser

Nachhaltig und klimapositiv

Wer mit Holzwerkstoffen wie SterlingOSB-Zero baut, setzt auf einen Baustoff, der zu fast 95% aus nachwachsenden Rohstoffen besteht. Die Holzernte stammt ausschließlich aus Durchforstungsmaßnahmen in nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, die im Einklang mit den strengen Wald- und Holzbeschaffungsrichtlinien von West Fraser stehen sowie der geplanten EUDR-Entwaldungsverordnung gerecht werden.

SterlingOSB-Zero sind zudem klimapositiv, denn sie speichern während der gesamten Nutzung deutlich mehr CO 2 , als im Prozess vom Wald bis zur Baustelle ausgestoßen wird. In jedem Kubikmeter OSB, den West Fraser in Europa herstellt, sind netto dauerhaft 828 kg CO 2 gebunden. Ihre klimapositive Bilanz kann deshalb von Bauplanern kalkulatorisch genutzt werden, um Kohlenstoffemissionen bei Gebäuden auszugleichen. Das ist auch deshalb wichtig, weil bis 2050 alle Gebäude in der EU, also neu gebaute und sanierte, klimaneutral sein sollen. Darüber hinaus ist SteringOSB-Zero zu 100% recyclingfähig, und es erfüllt die Voraussetzung für eine KfW-Förderung gem. den An­forderungen des „Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude Plus (QNG-PLUS)“ oder des „Qualitätssiegels Nach­haltiges Gebäude Premium (QNG-PREMIUM)“.

Klimapositiv, komplett recyclingfähig und KfW-förderbar: SterlingOSB-Zero bietet beste Voraussetzungen für nachhaltiges Bauen. Foto: West Fraser

Vielseitig einsetzbar

Für konstruktive Anwendungen und hohe Belastungen konzipiert, ist SterlingOSB-Zero baurechtlich zugelassen und kann nach Eurocode 5 bemessen werden. In der Ausführung OSB/3 (für tragende Zwecke), sind die Platten glattkantig oder mit Nut und Feder verfügbar und können sie sowohl im Trocken- als auch im Feuchtbereich eingesetzt werden. Dank ihrer vielen Dicken (12 - 30 mm) und Formate (bis 5.000 x 2.500 mm) ist die Produktreihe SterlingOSB-Zero besonders vielseitig und so für alle Bereiche des Baus und Ausbaus geeignet.

Für konstruktive Zwecke ist SterlingOSB-Zero aufgrund seiner Beständigkeit und gleichbleibenden Qualität hervorragend geeignet. Foto: West Fraser

Bewährt in der Praxis

Ein Beispiel für die Praxistauglichkeit dieser OSB-Platten ist die Holzbau Rehm GmbH aus der Nähe von Straubing. Beim Neubau einer Lagerhalle kamen mehr als 2.000 Quadratmeter SterlingOSB/3-Zero im Format 2.500 x 675 mm in vier Dicken von 12 bis 22 mm – ungeschliffen und mit Nut- und Federverbindung – als Verkleidung der Untersicht sowie der Dachschalung des Satteldachs zum Einsatz. „Die OSB/3-Platten nach EN 300 können wir sehr gut sowohl für tragende als auch verkleidende Zwecke einsetzen. Einfach zusammenfügen lassen sie sich außerdem“, erläutert Geschäftsführer Alexander Rehm. Während beim Dachüberstand die markante OSB-Struktur sichtbar bleibt, haben die in der Dachschalung verbauten Platten eine tragende und aussteifende Funktion für die spätere Eindeckung.

Dank der Nut- und Federverbindung lassen sich die Platten endlos über große Flächen wie bei einer Untersicht und Dachschalung verarbeiten. Abgelängt wurden sie mit einer Handkreissäge und befestigt mit verzinkten Nägeln. Spezialwerkzeug ist bei der Verarbeitung der OSB/Zero-Platten nicht nötig. Sägen, Bohren, Hobeln, Nageln oder Schleifen erfolgt bei hohen Standzeiten.