Bei der Übergabe waren dabei (v. l.): Igor Spasovski (Kranfahrer, Heupel), Bernd Heupel (Geschäftsführung, Heupel), Helge Prüfer (Sales Manager, Tadano) und Lukas Heupel (Juniorchef, Heupel). Foto: Tadano Europa

Zweibrücken (ABZ). – "Wir haben einen Kan gesucht, der schwere Arbeitsmaterialien auch über große Distanzen hinweg gut und sicher heben kann. Da der Tadano AC 3.055-1 mit seinem 50 m langen Hauptausleger Lasten in einem Radius von bis zu 38 m hebt, ist er wie gemacht für uns", begründet Bernd Heupel, Geschäftsführer des gleichnamigen Dachdeckerbetriebs aus Rotenburg an der Fulda, seine Kaufentscheidung für den AC 3.055-1, der ihm von Tadano Sales Manager Helge Prüfer persönlich in Zweibrücken übergeben wurde.

Aber auch sonst habe der AC 3.055-1 den Dachdeckermeister überzeugt. Vor allem die intelligente Kransteuerung IC-1 Plus mit IC-1 Remote sowie die übrigen Tools für einen einfachen und sicheren Kranbetrieb haben es ihm angetan. Und nicht zuletzt weiß er die Qualität und Leistung der Tadano-Krane grundsätzlich zu schätzen: "Wir hatten bereits einen ATF 35 und einen ATF 40G-2 in unserem Fuhrpark. Beide Maschinen haben sich in all ihren Einsatzjahren immer bestens bewährt. Deshalb wissen wir, dass man mit einem Tadano nichts falsch macht", verweist er auf seine Erfahrungen mit diesen Kranen.