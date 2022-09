Rammingen (ABZ). – Auf der GaLaBau zählt Wiedenmann laut eigener Aussage stets zu den größten Ausstellern. Dem wollen die Verantwortlichen auch in diesem Jahr gerecht werden: Am Stand zeigt das Team, was Kommunen, Greenkeeper und Vereine an Pflegemaschinen für Grünfläche, Schmutzbeseitigung und Winterdienst benötigen. Die Maschine TriCut gilt Wiedenmann zufolge als ein Highlight und tritt im Rennen um die Innovations-Medaille an.