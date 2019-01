Rammingen bei Ulm (ABZ). – Die Hersteller von Winterdienstgeräten haben die Lager gefüllt. Bei Wiedenmann etwa stehen Räumschilde, Streuer und Laubbläser bereit. Wer günstig investieren wolle, so das Unternehmen, könne sich im Gebrauchtbereich umsehen. Die Schwaben gehören nach eigenen Angaben zu den größten Anbietern. Deshalb befinden sind meist auch Vorführ- und Ausstellungsgeräte im Angebot. Der Status wird in Echtzeit auf der Webseite dargestellt. Aktuell seien Laubbläser günstig zu erstehen: Die Laubsaison ginge zu Ende, da fülle sich der Bestand. Die Twister-Serie etwa biete Blasleistungen bis 390 cbm pro Minute dank „Flüsterturbinen“, stufenloses Schwenken bis 230 ° und eine elektrische oder hydraulische Steuerung.

Bei den Schilden schiebt der Hersteller derzeit sein Vario Flex nach vorn: Ein Universalschild für alle Räumaufgaben. Das Federklappenschild bietet Schräg-, Keil- und V-Stellung, ist breitenverstellbar von 137 bis 250 cm und wird neuerdings auch vollhydraulisch über das Bordnetz des Trägerfahrzeugs versorgt. Es nimmt damit eine Sonderstellung im Markt ein.

Logistisch lege sich Wiedenmann seit jeher voll ins Zeug, so das Unternehmen. Selbst zu Spitzenzeiten in der Saison – winters wie sommers – wolle man lieferbereit sein, hieß es im Hauptwerk in Rammingen bei Ulm. Dort findet sich ein gut sortiertes Logistikzentrum, das die Bestellungen binnen 24 Stunden verarbeitet. Generell empfiehlt sich aber der erste Weg zum nahen Händler. Schließlich betreut der am Ende den Kunden vor Ort weiter und liefert oft auch die Traktoren als Trägerfahrzeuge.