Dr. Volker Knickel (CEO der Wirtgen Group). Foto: Wirtgen Group

ABZ: Welche Erwartungen hat die Wirtgen Group an die diesjährige bauma?

Dr. Knickel: Für die Wirtgen Group ist die bauma wieder eine hervorragende Gelegenheit, unsere innovativen Lösungen einem breiten Interessentenkreis vorzustellen. Dazu zählen neuste Maschinen- und Anlagentechnologien wie auch digitale Lösungen für die Produktions-Systeme unserer Kunden.

Von der Planung über die Ausführung auf der Baustelle bis hin zur Dokumentation und Analyse ist alles dabei. Mit unseren Lösungen helfen wir unseren Kunden, wachsende Erwartungen an Wirtschaftlichkeit, Qualität und Nachhaltigkeit noch besser zu erfüllen. Bauprojekte lassen sich präziser, mit besseren Ergebnissen und geringerem Materialverbrauch umsetzen. Digitale Lösungen tragen dazu bei, dass Kunden auch die zunehmenden Berichtspflichten ohne wesentlichen Mehraufwand bewältigen können und dadurch in Zukunft deutlich im Arbeitsalltag entlastet werden. Wir sind sehr gespannt auf die Rückmeldungen der Fachbesucher und unserer Kunden.

ABZ: Mit welchen Produkten, Angeboten oder Diensten wird sich die Wirtgen Group dort präsentieren?

Dr. Knickel: Die Wirtgen Group präsentiert sich im Unternehmensverbund mit ihren spezialisierten Marken Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann, Benninghoven und Ciber sowie einem Produktquerschnitt von John Deere.

Unser Messestand steht unter dem Motto "Smarter. Safer. More Sustainable". Rund 100 Exponate bringen wir mit nach München – darunter allein 45 Weltpremieren und Innovationen. In der Technology Zone präsentieren wir das John Deere Operations Center TM für Baumaschinen als zentrale Plattform für die digitalen Lösungen zum Management kompletter Baustellen. Auch hier haben wir unser Portfolio deutlich erweitert.

Wir zeigen den Messebesuchern zum Beispiel, wie Leistungsdaten unseren Kunden dabei helfen, zeitnah Projekte steuern zu können und faktenbasiert Entscheidungen zu treffen, wie sie ihre Maschinenauslastung und Produktivität optimieren können und wie sie Referenzwerte für die Planung zukünftiger Projekte nutzen können. Am Ende geht es darum, Projekte nachhaltig profitabel zu realisieren.

ABZ: Hat sich das Engagement der Wirtgen Group auf der bauma in diesem Jahr gegenüber 2022 verändert?

Dr. Knickel: In diesem Jahr sind das Herzstück des Messestands acht Beispiele smarter Produktions-Systeme: Sie bestehen aus der optimalen Verknüpfung von Maschinen, den geeignetsten Anwendungsverfahren und den dazu passenden digitalen Lösungen – also alles, was ein Kunde für die Realisierung eines Bauprojekts benötigt.

Ein Beispiel wird das Thema temperaturabgesenkter Asphalt sein. Wir zeigen, wie er sich ressourcenschonend herstellen und sicher verarbeiten lässt.

Als weiteres Beispiel stellen wir für die Straßeninstandsetzung erstmals ein Produktions-System vor, das unsere fortschrittlichen Smart-Automation Technologien umfassend zum Einsatz bringt. Unter dem Titel "Smart Automation in Roadbuilding" ist es dieses Jahr für den bauma Innovationspreis in der Kategorie "Digitalisierung" nominiert.

Eine spannende Innovation, die zeigt, wie wir Kunden mit dem Bereitstellen von Echtzeit-Daten und teilautomatisierten Prozesse in die Lage versetzen, Straßen präziser, in hoher Qualität und kostensparend zu sanieren.

ABZ: Was sind die Highlights, die die Wirtgen Group und die angeschlossenen Marken zur bauma vorstellen?

Dr. Knickel: Beim Blick auf die Maschinenausstellung denke ich an die Weltpremieren aus Stahl und Eisen. Hier zeigt sich die volle Innovationskraft der spezialisierten Marken. Das ist die DNA der Wirtgen Group. Zudem freue ich mich auf den Querschnitt an Produkten unseres Mutterkonzerns John Deere.

Besonders gespannt bin ich auf die Reaktionen zu unseren digitalen Lösungen in den Feldern Connected Support, Jobsite Intelligence und Smart-Automation. Letztere sind auch zentraler Bestandteil der oben genannten Nominierung. Der Straßenbau steht erst am Anfang der digitalen Transformation. Diese Lösungen haben das Potenzial, die Branche zu revolutionieren.

ABZ: Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Trends auf der bauma?

Dr. Knickel: Die Trends unserer Branche leiten sich aus den Herausforderungen ab, vor die sich unsere Kunden gestellt sehen.

Unsere Aufgabe als Komplettanbieter ist es, unseren Kunden mit innovativen Problemlösungen dafür Antworten zu bieten. Die Themen Automatisierung und Digitalisierung habe ich bereits erwähnt, Nachhaltigkeit mit den Spezialthemen Recycling, effiziente Antriebe und Elektrifizierung gehören ebenso dazu.

Zu allen Themen zeigen wir den Fachbesuchern ganzheitliche Lösungen aus einer Hand, mit denen Kunden ihre Projekte noch erfolgreicher umsetzen können.

ABZ: Klimaneutralität, alternative Antriebskonzepte, Vernetztes Bauen, Nachhaltiges Bauen und Mining Challenge sind die Leitthemen der Messe. Wie stellt sich die Wirtgen Group diesbezüglich auf?

Dr. Knickel: Nachhaltigkeit ist nach wie vor ein sehr wichtiges Element unserer Gesamtstrategie. Unser ganzheitlicher Ansatz berücksichtig sowohl unsere Werke und Standorte, aber insbesondere auch technologische Lösungen für unsere Kunden. Das zeigen wir auch in unserer Sonderausstellung zum Thema Nachhaltigkeit auf der Dachterrasse der Technology Zone. Die Nominierung unseres Produktions-Systems für eine lokal emissionsfreie Baustelle für den bauma Innovationspreis in der Kategorie "Klimaschutz" zeigt, wie tiefgreifend wir uns der Herausforderung auch im Interesse unserer Kunden stellen. Dieses Produktions-System, das wir ebenfalls auf unserem Messestand ausstellen, basiert auf einer Plattform alternativer Antriebslösungen für Straßenbaumaschinen, unter anderem mit Hochvoltbatterien, und kann mit der Produktion von Asphalt unter Verwendung von Wasserstoff ergänzt werden. Aber auch unsere vorhandenen Kundenlösungen für mehr Nachhaltigkeit stoßen weltweit auf immer größeres Interesse. Damit verbunden ist immer auch die Frage, ob sie wirtschaftlich sind.

Wir sagen ja. Produktions-Systeme zu Herstellung von Heißasphalt unter kostenoptimaler Zugabe von recyceltem Material oder die Kaltrecycling Produktions-Systeme, die Wirtgen als Pionier der Branche bereits seit Jahren anbietet, sind einige gute Beispiele hierfür. Beide demonstrieren wir auf unserem Messestand. Hier gehen Nachhaltigkeit und eine Reduzierung der Kosten Hand in Hand.

ABZ: Welche Themen sind Ihrer Meinung nach auf der bauma unterrepräsentiert?

Dr. Knickel: Als Leitmesse der Branche greift die bauma die wichtigen Themen 2025 wieder auf. Ich freue mich sehr auf die Woche in München, vor allem auf den fachlichen Austausch mit Kunden, Ausstellern und allen, die sich unserer spannenden und wichtigen Branche verschrieben haben. Interessant wäre für mich als Besucher der Messe vor allem zu erfahren, ob und wie sich die in der Vergangenheit prämierten bauma Innovationspreise in der Praxis etabliert haben.

ABZ: Wie beurteilen Sie die aktuelle konjunkturelle Situation und Marktentwicklung in der Bauwirtschaft in Deutschland, EU und international?

Dr. Knickel: Die Rahmenbedingungen bleiben herausfordernd. Insbesondere die geopolitischen Fragen und deren potenzielle Auswirkungen sind heute schwer abzuschätzen und sorgen für Kaufzurückhaltung in einigen Teilen der Welt. Das Risiko steigender Zölle trägt ebenfalls zur Verunsicherung bei.

Positiv zu betrachten ist der weltweit unverändert hohe Bedarf an neuer Infrastruktur. Vor allem in Ländern des globalen Südens ist dies zu erkennen. Für unser Gesamtgeschäft blicken wir daher gedämpft optimistisch auf das aktuelle Geschäftsjahr.

ABZ: Welche mittel- und langfristige Strategie verfolgt Ihr Unternehmen bezogen auf die Marktplätze Deutschland, EU und international?

Dr. Knickel: Das Werteversprechen "Close to our customers" ist und bleibt die Mission der Wirtgen Group weltweit. Als zuverlässiger Partner legen wir großen Wert darauf, Schulter an Schulter mit unseren Kunden zu arbeiten. Wir bieten unseren Kunden alles, was für eine erfolgreiche Projektumsetzung erforderlich ist – zuverlässige Maschinen auf dem neuesten Stand der Technik, innovative digitale Lösungen und, ganz wichtig, ein engmaschiger Service, um die Baustellen unsere Kunden jederzeit und überall am Laufen zu halten. Für die Wirtgen Group ist der Verkauf einer Maschine oder Anlage der Beginn einer langfristigen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit, auf die sich unsere Kunden unbedingt verlassen können.