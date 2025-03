Herzstück des 13.000 m² großen Messestandes von Wirtgen und John Deere sind nach eigenen Angaben acht Produktionssysteme für verschiedene Anwendungen im Straßenbau sowie in der Erdbewegung und Materialaufbereitung. Abb.: Wirtgen

Herzstück des 13.000 m² großen Messestandes sind acht Produktionssysteme für verschiedene Anwendungen im Straßenbau sowie in der Erdbewegung und Materialaufbereitung. Fachbesucher dürfen sich auf rund 100 Maschinen und Live-Shows freuen. In diesem Jahr ist die Wirtgen Group zweifach für den bauma-Innovationspreis nominiert.

Im Gepäck hat der Unternehmensverbund ganz unterschiedliche Maschinenlösungen für verschiedene Einsatzbereiche. Gefragter denn je sind laut den Verantwortlichen intelligente, sichere und nachhaltige Systeme. So präsentiert die Firma moderne Technologien in den drei Branchensegmenten. Der Fokus liegt auf ganzheitlichen Lösungen für Bauprojekte – von der Planung bis zur Dokumentation und Analyse.

In der "Technology Zone" wird das John Deere Operations Center für Baumaschinen vorgestellt, die zentrale Plattform für digitale Lösungen für das Management von Baustellen. Außerdem haben Besucherinnen und Besucher erstmals die Gelegenheit, folgende Neuheiten zu erleben: Wirtgen Group Performance Tracker (WPT) Paving, WPT Compacting, WPT Recycling und WPT Crushing.

Die Maschinen bieten einen kontinuierlichen Überblick über den gesamten Prozessfortschritt und dokumentieren zudem alle ausgeführten Arbeiten. Diese Leistungsdaten sollen Kunden helfen, faktenbasierte Entscheidungen zu treffen und so die Maschinenauslastung und Produktivität zu optimieren sowie Referenzwerte für die Planung zukünftiger Projekte zu nutzen.

Die Wirtgen-Produktionssysteme umfassen neben den richtigen Anwendungsverfahren und digitalen Systemen auch die optimale Kombination von Maschinen. So werden entlang der "Technology Zone" unter anderem Maschinenzüge für den Einbau von temperaturabgesenktem Asphalt, für die Bodenstabilisierung und die Materialaufbereitung gezeigt.

Im Mittelpunkt steht das "Produktions-System für eine lokal emissionsfreie Baustelle", das für den bauma Innovationspreis 2025 in der Kategorie Klimaschutz nominiert ist. Durch batteriebetriebene Kaltfräsen, Straßenfertiger und Walzen verfügen Straßenbauer damit erstmalig über ein umfassendes Produktionssystem, das die lokal emissionsfreie Umsetzung von Straßenbauprojekten ermöglicht. Lösungen aus einer Hand bedeuten zudem hohe Anwendungssicherheit und aufeinander abgestimmte Prozesse bei den Maschinen- und Telematiklösungen, versichert Wirtgen. Das gilt auch für die Digitalisierungs- und Automatisierungslösung "Smart Automation in Roadbuilding", die in der Kategorie Digitalisierung zu den Top-3-Bewerbern des Innovationspreises zählt.

Mit dieser Neuheit lassen sich automatisiert planbare Ergebnisse in hoher Qualität beim Asphalt -aus- und -einbau erzielen – mit weniger Ressourcen hinsichtlich Materials und zusätzlichem Fachpersonal, erklärt Wirtgen.

Das Motto des Wirtgen-Messeauftritts "Smarter. Safer. More Sustainable" spiegelt sich auch bei den Weltpremieren und Innovationen der Produktmarken wider. So stellt das Unternehmen erstmals die leistungsstärkste Großfräse des Typs W 250 XF und die komplette Generation neuer radmobiler Kaltrecycler und Bodenstabilisierer vor.

Vögele hat seine Strich-5-Generation in allen Leistungsklassen erweitert, zum Beispiel mit dem ersten Radfertiger der Bezeichnung SUPER 1803-5 X-Tier oder dem Beschicker des Typs MT 3000-5. Neben den neuen Tandemwalzen der Typen HD 10 - HD 12 G-Tier und HD 90 - HD 110 P-Tier stellt Hamm weitere Modelle für die automatisierte Verdichtung vor – darunter den HC 130i C VA Walzenzug. In der Materialaufbereitung bietet Kleemann künftig die erste Siebanlage der PRO-Line.

Die Anlage wird überwiegend im Natursteinbereich eingesetzt. Bei Benninghoven dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf die Brennergeneration MULTI JET freuen, mit der die Verwendung von 100 % Wasserstoff als Brennstoff möglich ist, heißt es seitens der Verantwortlichen. Zusammen mit den Ciber-Technologien für die kontinuierliche Asphaltherstellung deckt die Wirtgen Group eine große Bandbreite an wirtschaftlichen Lösungen in der Asphaltproduktion ab. John Deere rundet die Maschinenausstellung mit einem Querschnitt seines Produktprogramms für die Baubranche ab, darunter Kompakt-Kettenlader, Motor-Grader, Radlader und Planierraupen.

Erstmals in ihrer bauma-Historie präsentiert die Wirtgen Group markenübergreifende Live-Shows auf dem Messestand FS.1011. In kurzweiligen Präsentationen informieren die Experten von Wirtgen und John Deere über smarte Einzelmaschinen sowie Digitalisierungs- und Automatisierungs-Technologien.