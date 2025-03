Heilbronn (ABZ). – Die Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG hat sich nach eigenen Angaben als kompetenter Partner im Industrie- und Gewerbebau etabliert.

Nachhaltige Umschlaghalle: Hörmann realisierte diese Umschlaghalle einer Asphaltmischanlage bei Heilbronn. Mit einer Breite von 40 m und einer Länge über 100 m bietet die Pultdachhalle nicht nur großzügige Dimensionen, sondern auch eine innovative Planung, informiert das Unternehmen. Die flexible Nutzung und die Integration einer Photovoltaikanlage machen die Halle zu einer nachhaltigen Lösung. Auf dem Freigelände Mitte können sich die Besucher der bauma über die individuell geplanten Hörmann-Hallen für den Gewerbe- und Industriebau informieren. Foto: Hörmann

Technisch anspruchsvolle Projekte wie die größte Holzboulderhalle der Welt oder freitragende Hallen mit Spannweiten von bis zu 60 m sollen die Innovationskraft und das Know-how des Unternehmens verdeutlichen. Das Allgäuer Familienunternehmen kombiniere wirtschaftliche Konstruktionen mit anspruchsvoller Optik und bietet maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen – von der klassischen Gewerbe- und Industriehalle bis hin zu mehrgeschossigen Bürogebäuden.

Ganz getreu dem Motto "Bau trifft PV" bietet das Familienunternehmen nach eigenen Angaben individuelle Hallensysteme aus Holz oder Stahl in Kombination mit Photovoltaik an – ob eine kostenoptimierte oder freitragende Halle, ein Gebäude mit integriertem oder freistehendem Büro oder eine Lagerüberdachung.

Mit einer Vielzahl erfolgreich realisierter Projekte, auch für die Entsorgungs- und Recyclingbranche, überzeugt Hörmann nach eigenen Angaben durch innovative und zukunftsorientierte Hallenkonzepte. Im Unternehmen lege man großen Wert auf eine sorgfältige Planung und zukunftsorientierte Umsetzung, um den spezifischen Anforderungen der Branchen gerecht zu werden.

So zeichnen sich Hörmann-Hallen durch ihre ökonomische und ökologische Ausrichtung aus. Dazu gehören nach Unternehmensangaben:

Umweltfreundlichkeit: Durch die überdachte Lagerung wird der CO2-Ausstoß reduziert.

Arbeitswirtschaftlichkeit: Angepasste Systeme und Abkipphöhen sowie freitragende Spannweiten gewährleisten optimale Betriebsabläufe.

Energieeffizienz: Die Kombination aus Halle und Photovoltaikanlage auf dem Dach sorgt für eine effiziente Energienutzung.

Nachhaltigkeit: Die Verwendung von Holz aus der Region und die Produktion am Firmensitz im Allgäu unterstreichen den nachhaltigen Ansatz.

Ein Beispiel dafür ist die neu errichtete Umschlaghalle einer Asphaltmischanlage bei Heilbronn. Mit einer freitragenden Breite von 40 m und einer Länge von über 100 m verfügt die Halle nicht nur über großzügige Abmessungen, sondern auch über ein 8 m langes Vordach, das einen witterungsunabhängigen Materialumschlag ermöglicht.

In die Halle wurden Schüttgutboxen integriert, die zur Effizienzsteigerung und Flexibilität beitragen. Die umlaufenden 5 m hohen massiven Ortbetonwände machen Schüttwände überflüssig und reduzieren damit die Kosten. Flexible mobile Wände ermöglichen eine individuelle Aufteilung, so dass die Halle je nach Bedarf vielseitig genutzt werden kann.

Das Besondere an dieser Halle ist, dass sie wie ein kostengünstiges Baukastensystem aufgebaut ist, informiert der Hersteller. Foto: Hörmann

Das Besondere an dieser Halle ist, dass sie wie ein kostengünstiges Baukastensystem aufgebaut ist. Dadurch kann die Halle flexibel an unterschiedliche Standorte angepasst werden. Hörmann steht nach eigenen Angaben für individuell geplante Hallenlösungen, die sich durch Effizienz und arbeitswirtschaftliche Vorteile, aber auch durch Nachhaltigkeit auszeichnen. So wurde für die Konstruktion neben Stahl auch Holz verwendet, das umweltfreundlich ist und eine langfristige Nutzung garantiert.

Für die energieintensive Asphaltindustrie sind hohe Energiekosten ein ständiges Problem. Deshalb wurde auf dem Dach der Halle eine Photovoltaikanlage installiert. Das spart Geld und verbessert gleichzeitig die CO2-Bilanz. Als einer der wenigen Hallenbauer in Deutschland plant, liefert und montiert Hörmann Photovoltaikanlagen im Zuge des Hallenbaus, heißt es.

Der traditionsreiche Hallenbauer verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Bau von Photovoltaikanlagen. Das PV-Expertenteam plant und installiert die Anlage maßgeschneidert für jedes Gebäude und nach individuellen Anforderungen, sodass eine leistungsstarke Kombination aus Halle und Photovoltaik entsteht. Durch die Integration der Photovoltaikanlage in das Gebäudekonzept erreichen Hörmann-Hallen eine maximale Energieeffizienz und minimieren den Energieverbrauch. Das schont die Umwelt, spart Kosten und sorgt gleichzeitig für eine stabile Energieversorgung.

Die intelligente Verknüpfung von Hallen- und Büroflächen sorgt für optimierte Arbeitsabläufe und kürzere Kommunikationswege in Hörmann-Gebäuden. Dank innovativer Brandschutzkonzepte wie der F30-Bauweise können selbst große Hallen mit bis zu 5000 m² Fläche ohne aufwendige technische Einrichtungen genehmigt werden. Dies senkt nicht nur die Baukosten, sondern beschleunigt auch die Umsetzung. Die nahtlosen Übergänge zwischen Büro- und Hallenbereichen, die ohne Brandwände auskommen, ermöglichen eine flexible Nutzung und vereinfachen die Planung.

Egal, ob es sich um Industrie- und Gewerbebauten, nachhaltige Bürogebäude in Holzbauweise oder PV-Parkplatzüberdachungen handelt – Hörmann bietet stets die maßgeschneiderte Hallenlösung. Besuchen Sie uns auf der bauma im Freigelände Mitte.