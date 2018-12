Building Information Modeling (BIM) wird mittlerweile verstärkt von Auftraggebern für höhere Profitabilität, Kostenreduktionen und bessere Projektabläufe gefordert. Der TÜV Süd wird auf der BIM World Munich 2018 am 27. und 28. November in München über alle Aspekte der BIM-Transformation und BIM-Adaption für digitales Planen, Bauen und Betreiben informieren.

München (ABZ). – Die Anwendbarkeit von Building Information Modeling (BIM) über den kompletten Lebenszyklus von Gebäuden und Infrastrukturbauten hinweg ist durch erfolgreiche Pilotprojekte nachgewiesen. Über alle Aspekte der BIM-Transformation und BIM-Adaption für digitales Planen, Bauen und Betreiben informiert der TÜV Süd auf der BIM World Munich 2018, die am 27. und 28. November in München stattfindet (Stand 215). Building Information Modeling wird mittlerweile verstärkt von Auftraggebern für höhere Profitabilität, Kostenreduktionen und bessere Projektabläufe gefordert. Im Fokus der BIM-Standards und BIM-Projektanwendungen steht die Wirtschaftlichkeit der digitalen Transformation mittels BIM, die insbesondere durch die (Weiter)Nutzung von BIM-Modellen in der Betriebsphase erhöht wird. Auftraggeber bzw. Bauherren, aber auch Auftragnehmer wie Architekten und Fachplaner haben großes Interesse an Prozessen, Strategien und Anwendungsbereichen, mit denen BIM-Daten aus dem Planen und Bauen für ein effizientes Facility Management genutzt werden können.

"Bei entsprechender Standardisierung und spezifischen Modell-Setups gewährleisten BIM-Projektinformationen ein durchgängiges Datenmanagement, sodass bspw. CAFM-Systeme akkurat und teilautomatisch aufgesetzt werden können", sagt Matthias Mosig, Bereichsleiter Real Estate Consulting & Advisory (RECA) der TÜV Süd Advimo GmbH. "Damit lassen sich FM-Ausschreibungen früher und mit einwandfreien Bauwerksinformationen lancieren und FM-Arbeitsprozesse des technischen Gebäudemanagements leichter dispatchen sowie schneller bearbeiten und dokumentieren." Dabei haben die TÜV Süd-Experten immer die Praktikabilität und Machbarkeit sowie die Vorteile für ihre Auftraggeber im Blick. Matthias Mosig: "Das Digitale Lifecycle Management muss immer auf die Wertschöpfung und auf schnellen Return on Invest ausgerichtet sein."

Die Leistungen von TÜV Süd umfassen u. a. BIM-Strategieentwicklung, BIM-Management sowie Value Engineering, also die Kombination aus Planung, Simulation und Bauwerksoptimierung. In der Betriebsphase besteht das Ziel darin, dass ein BIM-Modell eine vollständige, einheitlich strukturierte und gesicherte Datenbasis für ein Computer Aided Facility Management (CAFM) liefert.