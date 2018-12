Wielogowy/Polen (ABZ). - Mit großen und kleinen Innovationen bei Toren, Fenstern, Türen und Zaunsystemen präsentiert sich Wisniowski auf der BAU 2019 (Halle B3, Stand 220). Im Fokus stehen mehr Sicherheit, mehr Komfort und noch besserer Wärmeschutz. Zugleich betont dieser Hersteller mit der Produktserie Home Inclusive 2.0 seine wachsende Design-Kompetenz bei Bauelementen für den Privatsektor. Die Home Inklusiv-Serie 2.0 aus designgleichen Toren, Fenstern, Türen und Zaunsystemen wurde auf 16 sorgfältig abgestimmte Farben ausgebaut und um Fensterelemente aus Kunststoff ergänzt. Mit den neuen PVC-Fenstern, die die bisherige Aluminiumfenster-Produktion ergänzen, ist die Serie der hochwertigen und designgleichen Bauelemente komplett. Darüber hinaus wurde die Bauelemente-Familie um Accessoires erweitert. Dazu gehören u. a. Flächen in Edelstahl, Karbonoptik oder anodisierten Aluminium. Die Gestaltungsvielfalt ist in der neuen Home Inclusive 2.0 Serie sehr stark ausgebaut. Bauherren und Architekten können aus dem Vollen schöpfen.

Die exklusive Türenserie Creo besteht komplett aus Aluminium, erreicht U-Werte bis 0,8 W/m²K, ist einbruchhemmend bis RC3 und erfüllt trotz vollflächiger Aluminiumaufsatzfüllung die Forderungen der sehr anspruchsvollen Klimaklasse 3. Neu ist die warme Türschwelle mit der Thermoerweiterung Stropex, die 16 edlen Farben der Home Inclusive 2.0 Serie und die Möglichkeit, Haustüren außen und innen in unterschiedlichen Farben zu lackieren (bicolor).

Beim exklusiven Garagentor Prime präsentiert Wisniowski eine erweiterte Sensorik mit einem kompletten Lichtschrankenvorhang. Dieser stellt sicher, dass kompromisslos jedes Hindernis erkannt wird, auch Kleintiere. Neue, noch wirkungsvollere Dichtungen verfeinern den Wärmeschutz.

Alle Bauelemente der Home Inclusive 2.0 Serie sind für Smart Home Anwendungen konzipiert. In enger Zusammenarbeit mit Somfy wurde die Funktechnologie io-homecontrol implementiert. Damit können über eine App per Internet nicht nur Steuerungsbefehle an Bauelemente gesendet, sondern auch die Vollstreckung überprüft werden.