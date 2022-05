Sieben Geschosse komplett in Holzbauweise ragen oberhalb des massiven Sockels von Buggi 52 in die Höhe. Foto: Gutex/Martin Granacher

Sieben Geschosse komplett in Holzbauweise markieren hier nun einen weiteren Meilenstein, der in Deutschland so kaum zuvor realisiert wurde. Der Neubau des ersten FSC-zertifizierten Gebäudes Deutschlands belegt, wie eine frühzeitig koordinierte Planung, Vorfertigung und die richtige Komponentenwahl zu einem klugen Gesamtkonzept für Wohnen, Kita und Gewerbe beitragen können. Ihren Anteil daran trägt die Holzfaserdämmplatte GUTEX Pyroresist, die die brandschutztechnischen Anforderungen an einen schwer entflammbaren Dämmstoff erfüllt und den ökologischen Grundgedanken im Projekt Buggi 52 konsequent fortführt.

In der Bugginger Straße 52 am Else-Liefmann-Platz im Freiburger Stadtteil Weingarten entstand anstelle eines eingeschossigen Supermarktes aus den 1960er Jahren ein zukunftsweisendes Projekt, das den Holzbau auch für mehrgeschossige Gebäude zu einer wahren Alternative gegenüber konventionellen Bauweisen werden lässt. Weissenrieder Architekten planten im Auftrag der Eigentümer IG Klösterle und auf Grundlage eines gemeinwohl- und ökologisch orientierten städtebaulichen Konzepts das besondere Nachverdichtungsprojekt.

Denn die Konstruktion von sieben Geschossen oberhalb des massiven Sockels ist inklusive den Erschließungskernen für Treppen und Aufzüge in Holz errichtet, genauer in größtenteils vorgefertigter Holztafelbauweise. Die Ausführung übernahm das Unternehmen Holzbau Bruno Kaiser GmbH. Für die tragenden Deckenbauteile kamen materialeffiziente Brettsperrholz-Elemente von Lignotrend zum Einsatz, die zwischen den Wohnetagen für außerordentlich guten Schallschutz sorgen. Beide Unternehmen sind wie Gutex im Schwarzwald verwurzelt und stehen für einen innovativen, nachhaltigen Holzbau, der sich durch eine hohe Präzision, schnelle Ausführung sowie attraktive und gesunde Raumatmosphäre auszeichnet.

Nicht nur im Quartier zieht das bis knapp unterhalb der Hochhausgrenze emporragende Gebäude Aufmerksamkeit auf sich – und Menschen explizit an. Das ausgedehnte Erdgeschoss nimmt einen neuen, weit größeren Supermarkt auf als zuvor, der fortan einen wichtigen Beitrag zur Stadtteilversorgung leistet. Die Sockelebene ist ebenso wie das Untergeschoss, in dem sich Lagerräume für den Supermarkt, Kellerräume und Fahrradstellplätze befinden, in Stahlbeton ausgeführt. Das erste Obergeschoss, das bereits komplett auf der Holztragstruktur beruht, dient dem Quartier in Form einer dreizügigen Kindertagesstätte. Den jungen Nutzerinnen und Nutzern bietet sich dabei auf Teilen des Supermarktdaches eine großzügige, begrünte Frei- und Spielfläche.