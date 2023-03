Das stufenlose Einlegen und Verschieben der MevaDec-Elemente – auch über die Fallköpfe hinweg – ermöglicht eine flexible Anpassung an jede Bauwerksgeometrie. Foto: Meva

Die städtische Wohnbaugesellschaft WIGEBA beauftragte die Gerstl Bau GmbH & Co. KG mit der Errichtung der Wohnanlage Handelskai 214 a. Die rechteckigen Gebäudegrundrisse sind in einer Linie, wie an einer Perlenkette aufgefädelt, auf dem schlanken, 450 m langen Grundstück im belebten Viertel Leopoldstadt angeordnet. Sieben Häuser mit je zwei Parkebenen, Erdgeschoss und sechs bis zehn Obergeschossen wurden pünktlich fertiggestellt. Manche Herausforderung galt es zu meistern: anspruchsvolle Baustellenlogistik, ein eng getakteter Zeitplan, intensive Koordination.

Sechs Krane waren gleichzeitig im Einsatz und es musste, geschossweise versetzt, mit möglichst wenig Material gearbeitet werden. Das Bauunternehmen Gerstl nutzte Wandschalung, Deckentische und Bühnen aus eigenem Bestand. Für die 54 Regelgeschosse mit je 490 m² Fläche – insgesamt mehr als 26.000 m² Decken plus zwei Parkgeschosse à 7000 m² – kaufte Gerstl 1800 m² der Deckenschalung MevaDec. Die richtige Wahl, wie sich bald herausstellte: MevaDec erlaubt eine geringere Materialvorhaltung. Und weil sich zwischenzeitlich die Preise für Schaltafeln aus Holz enorm erhöhten, zahlte sich die serienmäßig montierte alkus-Vollkunststoff-Platte gleich richtig aus heißt es in einem Statement der Verantwortlichen. Sie ist langlebig und reparierbar, reinigungsfreundlich und nagelbar, nimmt kein Wasser auf, quillt und schwindet nicht. Ihre Oberfläche ermöglicht auch nach mehr als 1000 Einsätzen erstklassige Betonqualität. Darüber hinaus verfügt sie über eine 7-Jahre-Langzeitgarantie.



Die Stützenabstände sind durch die Hauptträger vordefiniert. Das Bauteam musste also nur so viele Stützen verbauen und vorhalten wie nötig. Das reduzierte den Material- und Arbeitsaufwand und ließ dem Personal viel Bewegungsfreiheit unter der Schalung. MevaDec ist rasterunabhängig und die freie Richtungswahl der Träger reduziert Ausgleiche. Stufenloses Einlegen und Verschieben der Elemente, auch über die Fallköpfe hinweg, ermöglicht die flexible Anpassung an jede Bauwerksgeometrie.

Als Plus bei diesem Projekt in Österreichs Hauptstadt erwies sich die Möglichkeit des Frühausschalens mittels der Fallkopf-Träger-Element-Methode (FTE). Für sie werden nur drei Komponenten – Elemente, Hauptträger und Stützen mit Fallköpfen – benötigt. Mit wenigen Hammerschlägen wurden die Elemente und Hauptträger abgesenkt, ausgeschalt und an anderer Stelle wieder eingesetzt, während die Stützen bis zum vollständigen Aushärten des Betons weiter als Hilfsunterstützung dienten. So konnte mit wenig Aufwand viel Zeit gespart werden. Im Bereich der Decken wurde beim Projekt Handelskai 214 a etwa 30 % mehr Bewehrung benötigt als normalerweise. Hintergrund: Die Balkone wurden im Gerstl-Fertigteilwerk produziert und in die Decken eingehängt, die nicht nur weit auskragen, sondern auch aufgrund großer Öffnungen in den Außenwänden hohe Lasten abtragen.