Oslo/Norwegen (ABZ). – Zeitgleich mit der Umfirmierung der Wolffkran Norge AS in eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Wolffkran Holding AG ist Wolffkran in der norwegischen Hauptstadt Oslo in zwei Bauprojekte involviert, die nun kurz vor dem Abschluss stehen.

Der neue Firmensitz von Veidekke in Oslo zeichnet sich durch nachhaltige Materialien und eine moderne Energieversorgung aus. Foto: Wolffkran

Mit insgesamt fünf Wolff-Kranen des Typs 7534.16 Clear ist die Wolffkran Norge AS im Auftrag des größten norwegischen Bauunternehmens Veidekke nach eigenen Angaben maßgeblich an der urbanen Modernisierung des bislang eher als Industriestandort bekannten östlichen Osloer Stadtteils Ulven beteiligt.

Wohnkomplex "Ulvenkroken"

Zwei WOLFF Krane 7534.16 Clear errichteten in den vergangenen zwei Jahren im Auftrag von Veidekke den Wohnkomplex "Ulvenkroken", eine Wohnanlage mit 180 Apartments. Die Krane mit 16,5 t maximaler Tragkraft, 5,0 t Spitzentragfähigkeit und je 60 m Ausleger wurden zum Transport von schweren Fertigbauteilen, Stahl und Beton eingesetzt.

Innerhalb von nur acht Tagen betonierten die Krane fünf Aufzugschächte im Gleitschalungsverfahren. Während sich die Schalung selbstkletternd nach oben bewegte, betoniert jeweils ein Kran pro Schacht rund um die Uhr – auch in der Nacht.

Durch ihre leistungsstarken 75 KW-Hubwinde und der daraus resultierenden hohen Arbeitsgeschwindigkeit waren die Krane eine richtige Besetzung für diesen Job, heißt es seitens des Unternehmens. Die Krane standen dabei nach eigenen Angaben auf Fundamentankern, die direkt in das Gebäudefundament einbetoniert wurden.

"Dank unseres zweigeteilten Fundamentankersystems, bei dem nur das kostengünstige Ankerteil im Boden verbleibt und das hochwertige Zapfenteil wiederverwendet werden kann, ist diese Lösung besonders nachhaltig und wirtschaftlich für den Kunden", erläutert Sindre Aamodt, Servicetechniker bei der Wolffkran Norge AS. Eine Herausforderung stellte die benachbarte Baustelle dar, auf der fünf Turmdrehkrane im Einsatz waren, von denen zwei in den Arbeitsbereich der Wolff-Krane schwenkten. Das Wolffkran-Team koordinierte erfolgreich die Antikollisionssysteme der "Wölffe" mit denen der Nachbarkrane. "Zudem mussten die Arbeitsradien der Wolff-Krane auf die benachbarten Bahngleise, Fußgängerwege und Straßen abgestimmt und mehrere Sperrzonen programmiert werden", sagt Sindre Aamodt. Nach 22 Monaten beendeten die Krane erfolgreich ihren Einsatz.

Im Rahmen der Modernisierung des Stadtteils errichten drei WOLFF 7534.16 Clear nur wenige Kilometer von Ulvenkroken entfernt aktuell noch den neuen Hauptfirmensitz von Veidekke.

Das Bauprojekt, dass ebenfalls kurz vor dem Abschluss steht, soll neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz setzen und veranlasste im vergangenen Jahr sogar den norwegischen Kronprinzen Haakon dazu, die Baustelle zu besuchen und auf einen der Krane zu klettern. Für das Bauunternehmen Veidekke markieren die beiden Osloer Projekte die erste Zusammenarbeit mit der Wolffkran Norge AS. "Wolffkran hat uns während der gesamten Projektphase umfänglich unterstützt", sagt Morten Opstad Aarseth, Projektleiter bei Veidekke.

"Gelungene Premiere"

"Ob in der Planungsphase, bei der Beantragung der Genehmigungen durch die Bahnbehörden, bei der Einrichtung der Baustelle in Koordination mit der Nachbarbaustelle, der komplexen Logistik während der Montagen oder auch der anspruchsvollen Nachtschichten stand uns das Team stets mit Kompetenz und Professionalität zur Seite. Eine gelungene Premiere", so Morten Opstad Aarseth.

Wolffkran ist nach eigenen Angaben ein führender Hersteller von hochwertigen Turmdrehkranen mit einer über 170- jährigen Tradition.

Mit einer eigenen Mietflotte von rund 750 Turmdrehkranen ist das Unternehmen demnach zudem einer der größten Kranvermieter weltweit. Der Hersteller hat seine Firmenzentrale in Zug in der Schweiz und verfügt über Fertigungsstandorte in den deutschen Städten Heilbronn und Luckau. Nach eigenen Angaben beschäftigt das Unternehmen weltweit ungefähr 860 Mitarbeiter an seinen zwei Produktionsstandorten und an den Vertriebs- und Serviceniederlassungen in West- und Mitteleuropa, im Nahen Osten und in den USA.