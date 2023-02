Wohnungsbaukredite in MV zurückgegangen

Berlin/Schwerin (dpa). – Gestiegene Baukosten und Zinsen haben die Nachfrage nach Baukrediten auch in Mecklenburg-Vorpommern abgeschwächt. Im vergangenen Jahr vergaben die Sparkassen im Nordosten Wohnungsbaukredite in Höhe von 1,2 Milliarden Euro, wie der Ostdeutsche Sparkassenverband in Berlin mitteilte.