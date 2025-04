Die Abstützungen für die Gegenauslegermontage erleichtern die Installation der Baumaschine der Superlative. Foto: Wolffkran

Er kommt in zwei Varianten und mit einer automatisch koppelbaren Doppellaufkatze auf den Markt. Damit bringt er mehr Flexibilität für verschiedene Baustellen mit, versichert Wolffkran. Auf der diesjährigen bauma wird er Premiere feiern.

"Es ist uns mit dem neuen WOLFF 8095 Compact gelungen, unseren bisher größten Laufkatzkran mit beeindruckenden Traglasten zu konstruieren. Durch die im Vergleich zu einer Cross-Variante um rund sechs Meter reduzierte Turmspitze ist er sehr kompakt und ökonomisch", sagt Dr. Mohamed Abouelezz, Leiter Produktmanagement und Business Development bei Wolffkran. "Und er bringt ein neues Feature mit, das die Arbeit noch flexibler macht: die automatisch koppelbare Doppellaufkatze."

Das Modell WOLFF 8095 Compact ist in zwei Varianten verfügbar: dem reinen Zwei-Strang-Modell WOLFF 8095.25 mit 25 t maximaler Tragfähigkeit und 10,5 t Spitzentraglast (mit WOLFF Boost bei 80 m Auslegerlänge) und als umscherbarer Zwei- und Vier-Strang-Kran WOLFF 8095.40 mit doppelter, automatisch koppel- und teilbarer Laufkatze und 40 t maximaler Tragfähigkeit. Im Vier-Strang-Betrieb kann der Kran mit der doppelten Laufkatze die maximale Traglast von 40 t heben und erreicht noch 7,8 t an der Spitze des maximalen Auslegers (8,6 t mit WOLFF Boost). Ist eine höhere Spitzentragfähigkeit gefragt, lässt sich die Laufkatze auf Knopfdruck teilen. Der Vorteil: Das Kranpersonal muss nicht mehr über den Ausleger zur Laufkatze gelangen, um diese manuell zu trennen. Arbeitet der WOLFF 8095.40 mit nur einer Laufkatze im Zwei-Strang-Betrieb, erreicht er eine Spitzentragfähigkeit von 9,4 t (10,3 t mit WOLFF Boost). "Damit ist er nicht nur stärker als unser größter Cross-Kran (WOLFF 8060), sondern hat auch im Wettbewerbsvergleich in der 900-Metertonnen-Klasse eindeutig die Nase vorn", ist Dr. Abouelezz überzeugt.

Die hohe Tragfähigkeit resultiert nicht nur aus den leichteren Einzelgewichten der teilbaren Laufkatze, sondern auch aus der Konstruktion der ersten drei Auslegerteile als Vier-Gurt- statt als Drei-Gurt-Variante. "Damit haben wir die Kräfteübertragung am Ausleger optimiert und die Einzelkomponenten leichter gemacht, wodurch deutlich höhere Traglasten erreicht werden als bei einer Ausführung als Drei-Gurt-Version", erläutert Markus Richter, Projektleiter des Modells WOLFF 8095 bei Wolffkran. Zudem genügt eine 110 kW Hubwinde, um Arbeitsgeschwindigkeiten von bis zu 160 m/min zu erreichen. Bei weniger Leistungsbedarf kann die Hubwinde um bis zu 50 % gedrosselt, die Generatorgröße auf der Baustelle reduziert und Strom gespart werden. Durch die kompakte Spitze können mehrere Krane in enger Anordnung eingesetzt und die Gesamthöhe des "Wolff-Rudels" dennoch niedrig gehalten werden. Eine Hubseilunterstützung am Ausleger minimiert den Seildurchhang von 7 m auf 1,5 m, wodurch das Risiko reduziert wird, dass ein anderer Kran beim Schwenken mit dem Hubseil kollidiert. Der Ausleger kann flexibel in 5-Meter-Schritten zwischen 30 und 80 m angepasst werden. Der Kran verfügt über einen Turmanschluss für das 2,9 x 2,9 m messende TV-29-Turmelement, welches kombiniert mit dem nächstgrößten Turmelement TV 33 freistehende Turmhöhen bis zu 100 m ermöglicht, wie sie bei Hochbauten mit Fertigbauteilen oder Brückenbauten ohne die Möglichkeit zur Abspannung gefragt sind. Das Vier-Gurt-Design und die kompakte Spitze erlauben die Montage des XXL-Krans mit einem Standard-350-Tonnen-Mobilkran.

Die Abspannungen zum Ausleger können mithilfe einer Hilfsvorrichtung direkt von der Turmspitze aus eingestellt werden, ohne dass dazu ein Mobilkran erforderlich ist. Der WOLFF 8095 Compact verfügt zudem über weiterentwickelte Bolzendepots an den Stellen, wo die Bolzenmontage besonders kräftezehrend ist. So zum Beispiel im hinteren Auslegerbereich, wo die bis zu 70 kg schweren Bolzen nun ohne besondere Kraftanstrengung montiert werden können. Weiterhin sorgen ein breiter Zugang zum Führerhaus, eine Wartungsplattform für die Drehwerke und verzinkte Zugänge zu den Triebwerken für hohen Komfort und Sicherheit bei Montage und Wartung. Zur umfangreichen Serienausstattung zählen unter anderem die elektronische Überlastsicherung mit WOLFF Boost, eine Antikollisionsschnittstelle, Feinfahrmodi, eine automatische Leistungsoptimierung für Hub- und Katzfahrwerk sowie das "WOLFF Link"-Fernwartungssystem mit Echtzeitanzeige des Krandisplays. Der WOLFF 8095 Compact soll weltweit zum Einsatz kommen und wurde bereits vor seiner offiziellen Markteinführung sehr häufig angefragt, teilt Wolffkran mit. Der Öffentlichkeit wird der Neuzugang auf der diesjährigen bauma im Freigelände Süd am Stand 902/7 vorgestellt.