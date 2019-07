Wollfkran hat unter dem Motto Wolffkran more – more than Cranes auf der bauma den Auftakt zu einer neuen Ära gefeiert, die sich auch in der Berufung des neuen CTO manifestiert. Mit der Gewinnung des neuen CTO Dr. Peter Barton, der seit Februar dieses Jahres die Technik, Forschung und Entwicklung bei Wolffkran verantwortet, unterstreicht der Firmeninhaber die zukünftige Ausrichtung.

In Südwestfalen geboren, beendete der passionierte Maschinenbauingenieur sein Studium sowie seine anschließende Promotion im Bereich der Getriebetechnik an der Ruhr-Universität Bochum nicht nur in kürzester Zeit, sondern auch jeweils mit Auszeichnung und als bester Absolvent seit Bestehen der Fakultät. Bei SEW-Euro-drive, einem global operierenden Marktführer im Bereich der Antriebstechnik, hat Barton als Entwicklungschef den Aufbau des neuen Unternehmenszweigs "Industriegetriebe" federführend vorangetrieben. Hier wie bei Liebherr-Components sorgte er, zuletzt in der Funktion als General Manager Engineering Drive Technology, für wegweisende Neuerungen. Nun widmet sich Dr. Peter Barton neuen Aufgabenfeldern und spannenden Herausforderungen bei Wolffkran.