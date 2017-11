Wolffkran Open starteten mit nationalen und internationalen Talenten

München (ABZ). – Es ist so weit: Bei der Premiere des ATP-Challenger-Turniers Wolffkran Open, das auf der Anlage des TC Ismaning stattfand, schlugen einige der besten deutschen Tennisprofis sowie vielversprechende nationale und internationale Nachwuchstalente auf. Auch Tennis-Legende Boris Becker besuchte das Turnier, um sich ein Bild vom Nachwuchs zu machen. Neben dem 32-jährigen Deutsch-Jamaikaner Dustin Brown – bekannt für seine unkonventionelle Spielweise sowie seine markanten Dreadlocks – traten die frischgebackenen Davis-Cup Spieler Tim Pütz und Yannik Hanfmann beim sportlich bedeutendsten deutschen Indoor-Herrenturnier an. Mit Maximilian Marterer, der erst im Oktober seinen dritten Challenger-Titel gewann, Matthias Bachinger und Daniel Masur gingen drei weitere Schützlinge der Tennisbase Oberhaching an den Start, die ebenfalls von Wolffkran unterstützt werden. „Die Lokalmatadore werden sicherlich viele Tennisfans aus München und Umgebung nach Ismaning locken. Darüber hinaus freuen wir uns auch über die zahlreichen internationalen Zusagen“, sagt Wolffkran Open-Turnierdirektor Dr. Peter Aurnhammer.

Den Sieger des Turniers erwartete ein Preisgeld in Höhe von rund 6.000 Euro. Die 80 Weltranglistenpunkte, die sich der Gewinner sicherte, bedeuten praktisch den Einzug in die dritte Runde bei einem Grand Slam, wie die Australien Open oder Wimbledon, bei dem man 90 Punkte bekommt. Auf die Zuschauer warteten spannende Spiele auf Spitzenniveau um die Punkte der Wolffkran Open.