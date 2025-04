Komplettiert wird das fünfteilige bauma-Portfolio mit einem neuen Wipper: dem WOLFF 550 B. Er zeichnet sich laut Hersteller besonders durch hohe Traglasten und Flexibilität aus.

Starker Wipper, viele Einsatzmöglichkeiten

"Unsere Kunden fragen vermehrt nach Kranen im 500- und 600-Metertonnen-Bereich für Infrastrukturprojekte, Industrieanlagen und Rechenzentren. In diesen Bereichen wird trotz schwächelnder Konjunktur immer noch sehr viel gebaut", sagt Mohamed Abouelezz, Head of Business Development and Product Management. "Deshalb haben wir uns entschlossen, einen neuen, starken Wipper auf den Markt zu bringen, der unser Produktportfolio zwischen dem bewährten WOLFF 355 B und dem WOLFF 630 B sinnvoll ergänzt."

Der WOLFF 550 B kommt zunächst mit einer 110-Kilowatt-Hubwinde auf den Markt, die maximal 30 t Tragfähigkeit im Zweistrang-Betrieb und 15 t im Einstrang-Modus ermöglicht. An der Spitze seines maximal 65 m langen Auslegers hebt er 5 t. "Diese Traglasten sind in dieser Kranklasse im Wettbewerbsvergleich führend", sagt Mohamed Abouelezz, "und wir setzen Ende des Jahres sogar noch einen drauf und bringen den 550 B mit einer stärkeren Hubwinde auf den Markt, mit der der Wipper maximal 36 Tonnen im Zweistrang-Betrieb heben kann. Daneben wird es noch eine US-Version mit 132 kW-Hubwinde geben."

Der WOLFF 550 B kommt auf einen Hakenweg von 920 m (Einstrang) beziehungsweise 460 m (Zweistrang) und eine Arbeitsgeschwindigkeit von bis zu 200 m/min. Er verfügt standardmäßig über einen 2,3-Meter-Turmanschluss, mit dem freistehende Höhen bis knapp 52 m möglich sind. Stellt man ihn auf einen 2,9-Meter-Turm, kann er bis zu 82,2 m ohne Anbindung in die Höhe wachsen, was ihn auch zu einer sehr guten Wahl für Hochhausprojekte macht, ist der Hersteller überzeugt. Passend dazu lässt sich der WOLFF 550 B mit Wolffkrans Innenkletterwerk KSH 23 kombinieren. Es ermöglicht, den Kran in einer Kletterphase um fast 27 m zu klettern – deutlich mehr als die 15,5 m, die das Standard-Kletterwerk schafft.

Kabine kann flexibel montiert werden

Endgültig hochhausbaustellen-tauglich wird der neue WOLFF Wipper durch die Flex-Cab-Kabine, die wahlweise rechts oder links am Kran montiert werden kann. Was bisher nur auf Sonderwunsch des Kunden angeboten wurde, wird beim WOLFF 550 B nun nach Unternehmensangaben erstmalig zur Standardausstattung. "Wir hören genau hin, was unsere Kunden wollen", so Mohamed Abouelezz. Die flexibel montierbare Kabine erleichtert die Baustellenplanung und ist besonders bei Kranen, die nach dem Bauvorgang wieder heruntergeklettert werden, ein großer Pluspunkt. Das Unternehmen stellt aus am Stand FS.902/7.