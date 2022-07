Baar/Oostende (ABZ). – Wolffkran und Verhelst Machines unterzeichneten im Frühjahr eine Vereinbarung, der zufolge Verhelst das alleinige Vertriebsrecht für Wolff-Turmdrehkrane in Belgien erhält und ein nicht-exklusives Vertriebsrecht in den Niederlanden.

Foto: Wolffkran

Verhelst übernimmt zudem die Verantwortung für die Vermiet-Aktivitäten von Wolffkran in Belgien. Die Kooperationsvereinbarung folgt auf eine fast zehnjährige Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen, in der sie die Marke Wolffkran, die den Verantwortlichen zufolge für Innovation, Sicherheit und Zuverlässigkeit steht, gemeinsam auf dem belgischen Markt entwickelt haben. Beide Parteien sind zuversichtlich, dass die Exklusivvertretung von Verhelst Machines, die auf die Vermietung, die Wartung und den Verkauf von Turmdrehkranen, Selbstmontagekranen und Bauaufzügen spezialisiert sind, diese Entwicklung weiter stärken wird. Im Vordergrund stehe für beide Unternehmen der Anspruch, den Kauf- und Mietkunden von Wolff-Turmdrehkranen in Belgien einen hervorragenden Service zu garantieren. Die Partner haben sich in den kommenden Jahren das gemeinsame Ziel gesetzt, rund 70 "Wölffe" in Belgien und in den Niederlanden zu verkaufen.

"Das Verhelst-Machines-Team und ich sind sehr stolz und fühlen uns geehrt, eine Marke wie Wolffkran zu vertreten. Diese exklusive Partnerschaft ist das Ergebnis einer langjährigen erfolgreichen Beziehung, in der beide Parteien Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit bewiesen haben. Dies sind auch die Werte, die Verhelst Machines mit seinen Kunden teilt. Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Vereinbarung noch deutlich mehr rote 'Wölffe' am belgischen Himmel sehen werden", teilt Johan Verhelst, CEO der Verhelst Group, mit. Duncan Salt, CEO der Wolffkran Holding AG ergänzt: "Im Laufe der Jahre haben wir eine Beziehung zu Verhelst Machines aufgebaut, die auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt für die Kompetenzen des jeweils anderen beruht. Wir sind überzeugt, dass die Übertragung unseres Verkaufs- und Mietgeschäfts in die Hände unseres geschätzten Kunden wesentlich dazu beitragen wird, das Profil von Wolffkran in Belgien zu schärfen und den Kunden von Wolff-Turmdrehkranen im ganzen Land einen erstklassigen Service zu bieten."