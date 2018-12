Die temporäre Mietstation von Zeppelin Rental deckt den Mietbedarf der verschiedenen am Bau beteiligten Gewerke.

Wolfsburg (ABZ). – 22 ha Zukunft: In Wolfsburg entsteht mit den "Steimker Gärten" ein neuer Stadtteil. Ende 2015 fiel der Startschuss für die bauvorbereitenden Maßnahmen zur Erschließung, inzwischen sind die Hochbauarbeiten des ersten und die Tiefbauarbeiten des zweiten Bauabschnitts in vollem Gange. Ein optimaler Zeitpunkt für das Vermietunternehmen Zeppelin Rental, eine temporäre Mietstation auf dem Gelände zu eröffnen. Seit Kurzem erhalten baubeteiligte Unternehmen direkt auf dem Baufeld BF 6.1. Baumaschinen und Baugeräte zur Miete. Die Bandbreite reicht vom Mini- bis zum 50-t-Kettenbagger, vom Kompakt- bis zum Radlader über Strom- und Beleuchtungstechnik, Geräte für Heizung, Trocknung und Klimatechnik bis hin zu Teleskop- und Gabelstaplern oder Fahrzeugen. Mietbedarf kann per "Walk-In" oder telefonisch bekundet werden. Besetzt ist der Standort zunächst von Montag bis Freitag von 8.00 bis 13.00 Uhr oder nach Bedarf.

Zeppelin Rental hält in seiner neuen Mietstation eine Auswahl an den entsprechend des Baufortschritts gängigsten Baugeräten und Kompaktmaschinen vor, die Kunden direkt mitnehmen können. Ist ein Produkt nicht verfügbar, wird es innerhalb weniger Tage beschafft. Darum kümmern sich im Wechsel Oliver Meier, Leiter der nächstgelegenen Mietstation Braunschweig und Mitarbeiter Andreas Ernst. Zudem stehen am Standort Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien zum Kauf bereit.