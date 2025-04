Die Integration von 4D_Additive und Phasio soll einen durchgängigen und automatisierten additiven Fertigungsprozess erlauben. Abb.: CoreTechnologie

CoreTechnologie, der Entwickler der universellen 3D- Druck-Software 4D_Additive, und Phasio, der Hersteller der gleichnamigen Kalkulations- und Workflow Softwarelösung speziell für 3D-Druck, gehen künftig gemeinsame Wege. Die neuen Partner führen eine automatisierte Lösung für Anwender von SLS- (Selective Laser Sintering) und MJF- (Multi Jet Fusion) Technologien ein.

Die Integration der fortschrittlichen Software von Phasio mit 4D_Additive von CoreTechnologie ermöglicht nahtlose, vollautomatische Arbeitsabläufe in der additiven Fertigung. Produktionsmanagement, Nesting und Echtzeit-Updates werden in einen einzigen, optimierten Prozess integriert. Die Zusammenarbeit der beiden Softwarehersteller steigert die Effizienz, eliminiert menschliche Fehler, beschleunigt die Skalierung von Produktionsprozessen und revolutioniert so SLS- und MJF-Workflows.

Die KI-gestützte Plattform von Phasio ermöglicht nach Unternehmensangaben eine schnelle und präzise Angebotserstellung, optimierte Produktionsplanung und Qualitätsüberwachung für die Vereinfachung des gesamten Produktionsmanagements. Die fortschrittlichen, ebenfalls KI basierten Nesting-Tools von 4D_Additive sorgen für eine optimale Nutzung der Maschinen-Kapazität und sparen so Zeit und Ressourcen. Echtzeit-Updates in Phasio minimieren hierbei manuelle Eingriffe, reduzieren Fehler und erhöhen die Betriebssicherheit.

Die integrierte Lösung soll Produktionsbetriebe bei der Skalierung ihrer additiven Fertigung bei gleichzeitiger Optimierung der Kosteneffizienz und Qualitätsstandards unterstützen. Durch die Kombination der robusten Produktionsmanagement-Funktionen von Phasio und den innovativen Nesting-Funktionen von 4D_Additive bietet diese Partnerschaft eine echte End-to-End-Lösung für additive Fertigungsanlagen. So wird die Kontrolle über Produktionsprozesse ermöglicht und gleichzeitig werden sich wiederholende Aufgaben automatisiert. Hierdurch werden Zeit und Prozesskosten eingespart und gleichbleibende Qualität sowie ein zuverlässiges Datenmanagement über den gesamten Arbeitsablauf sichergestellt. Die Zusammenarbeit zwischen Phasio und CoreTechnologie schafft neue Möglichkeiten zur Innovation und Skalierung der additiven Fertigung.