Um sein Engagement für eine weltweite Führungsposition bei umweltfreundlichen Lösungen für den Einsatz auf dem Land, auf See und in der Stadt zu stärken, will Yanmar seine Vision unter folgendem Motto präsentieren: "Energy Diversity, Your Solution Partner."

Für das Unternehmen steht die Entwicklung kohlenstofffreier Technologien, die den vielfältigen Bedürfnissen seiner globalen Kunden entsprechen, im Mittelpunkt seiner Geschäftsphilosophie. Die von Yanmar bedienten Märkte haben unterschiedliche Bedürfnisse, insbesondere da sich die Verfügbarkeit verschiedener zukünftiger Energiequellen im Rahmen des globalen Strebens nach einer kohlenstofffreien Gesellschaft weiterentwickelt.

Tomohisa Tao, Präsident von Yanmar Power Technology Co. Ltd, erklärte: "Unser Slogan 'Energy Diversity, Your Solution Partner' unterstreicht, wie Yanmar OEMs unterstützen kann, indem es innovative, maßgeschneiderte Lösungen für die sich ständig verändernden Herausforderungen in der Offroad-Branche bietet.

Dank der Kompatibilität mit HVO können wir jetzt neben unseren bewährten Produkten und Lösungen für Motoren, die andere vorhandene Kraftstoffarten verwenden, auch die Multi-Fuel-Verbrennungstechnologie anbieten. Darüber hinaus präsentieren wir innovative Lösungen für die Elektrifizierung. Auf der Bauma 2025 wird Yanmar unsere Fähigkeit unter Beweis stellen, allen Kunden die besten Lösungen anzubieten."





Yanmar erweitert seine Multi-Fuel-Verbrennungstechnologie mit der Entwicklung eines Off-Road-Wasserstoffmotors, und zwei erste Konzepten werden auf der bauma 2025 am Stand A4.425 vorgestellt.

Derzeit sind elektrische Lösungen die Norm für emissionsfreie Antriebe für Offroad-Ausrüstungen. Aufgrund grundlegender Herausforderungen wie Energiedichte und begrenzter Ladeinfrastruktur ist Yanmar jedoch der Ansicht, dass eine Vielzahl von kohlenstofffreien Technologien in der Zukunft eine größere Chance auf eine Kohlenstoffreduktion bieten.

Wasserstoffmotoren können die gleiche Stellfläche wie Dieselmotoren aufweisen, die Wasserstoffspezifikation 4TN101, die auf dem neuesten Dieselmotor 4TN101 basiert (Hubraum: 3,8 l), wurde auf eine Wasserstoffspezifikation umgestellt, was zeigt, dass es möglich ist, den Kraftstoff zu hydrieren, während ein hohes Maß an Gemeinsamkeiten in der Motorkonstruktion beibehalten wird.

Yanmar verfügt bereits über eine starke Erfolgsbilanz bei Wasserstofflösungen, einschließlich der Kommerzialisierung von Wasserstoff-Brennstoffzellen auf dem Schifffahrtsmarkt im August 2023, und ist auf dem besten Weg, die Technologie weiterzuentwickeln, um Wasserstoff-Verbrennungsmotoren sicher und zuverlässig im Offroad-Sektor zu betreiben.

Yanmar wird auch sein e-Powertrain-Paket, seine Software und seine F&E-Dienstleistungen vorstellen. Yanmar ist ein All-in-System-Integrator von e-Powertrain-Lösungen, die auf die verschiedenen, spezifischen Bedürfnisse seiner OEM-Kunden zugeschnitten sind.