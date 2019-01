Grafenau (ABZ). – Wenn die Weltleitmesse für Architektur und Materialien vom 14.01. bis zum 19.01.2019 ihre Besucher begrüßt, ist Zambelli wieder mit dabei. Der nach eigenen Angaben führende Hersteller von Dachentwässerungs- , Metalldach- und Regalsystemen sowie Spezialist für industrielle Metallbearbeitung, stellt in der Halle B2 am Stand Nr. 321 aus und präsentiert dem Fachbesucher ein umfassendes Bild seines Leistungsportfolios aus den beiden Geschäftsbereichen der Gebäudehülle und der Dachentwässerungen. Auf 140 m2 Fläche zeigt Zambelli auf der Bau 2019 neben bewährten Lösungen neue Produktideen für Trends in der modernen Architektur. Mit einem großflächigen Musterdachaufbau wird die Anwendung der Metalldachsysteme und Dachentwässerungskomponenten plastisch dargestellt und für den Besucher praktisch erfahrbar. Getreu dem Unternehmensmotto „Ich mach’s einfach“ stellt Zambelli sein mittlerweile bewährtes Dachbegrünungssystem aus, welches das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Knauf Insulation „Urbanscape“- Dachbegrünungen entwickelt hat. Es wurde insbesondere für die einfache Montage auf Flachdächern im Wohnungsbau und für Gewerbeobjekte in städtischen Gebieten konzipiert. Die praktikable Lösung überzeugt mit ihrem leichten Gewicht und ermöglicht eine effiziente Verlegung durch den Dachdecker.

Ein weiteres innovatives und nachhaltiges Produkt stellt Zambelli mit der Solarfolie für RIB-Roof Metalldachsysteme vor. Mit dieser können selbst architektonisch anspruchsvolle Bauwerke für die Gewinnung von Sonnenenergie genutzt werden. Die leichte, flexibel anbringbare und weniger als 1 mm dünne Solarfolie passt sich der Form der RIB-Roof-Dachbahnen exakt an.

Ein eigenes Musterhaus gestalten: mit dem Konfigurator von Zambelli kein Problem, so das Unternehmen. Das Unternehmen demonstriert mit dem Onlinetool, wie diverse Dachentwässerungskomponenten in unterschiedlichen Farben und Formen die Optik eines Hauses beeinflussen. Von klassischen bis ausgefallenen Kombinationen sind der kreativen Freiheit keine Grenzen gesetzt.

Wer Dachentwässerungskomponenten aus der Meisterserie „Robust“ in der Anwendung erleben möchte, sollte Tobias Lawitsch, Technischer Fachberater bei Zambelli, einen Besuch abstatten. Ob Regenrinne, Ablaufrohr oder Zubehör: Beim Zambelli Meister-System Robust sind alle Elemente aus dem gleichen Vormaterial gefertigt, sodass eine absolut einheitliche Oberfläche garantiert ist. Die besonders beständige Farbbeschichtung sorgt dafür, dass die Zambelli Dachentwässerungselemente kratz- und farbbeständig sind. In verschiedenen Vorführungen zeigt der Experte, wie die Produkte optimal eingesetzt werden können.

Zambelli auf der Bau 2019, Halle B2, Stand Nr. 321