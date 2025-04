Die Baureihe AnhängerPlateau AP-BTA von Zandt cargo feiert auf der bauma 2025 Messepremiere.

Durch die erneute Teilnahme an der bauma zeigt Zandt cargo auch, dass sich das Unternehmen als verlässlicher, solider und zukunftsgerichteter Partner für die Bau- und Schwerlastlogistik versteht.

Aus der Baureihe der AnhängerTiefladerPlateau AT-P wird die neueste Generation mit dem 4-Achser AT-P 400 gezeigt. Dieses Baukonzept zeichnet sich durch eine ebene und zugleich niedrige Ladehöhe aus. Eine Vielzahl von integrierten Ladungssicherungsmöglichkeiten erleichtert die Arbeit der Anwender. Dabei stehen neben Zeit- und Kostenersparnissen auch ergonomische Aspekte im Zentrum.

Dazu gehören die heraus- und umklappbaren Zurringe von 10.000 daN, die eine optimale Verzurrung in jede Richtung und jeden Winkel ermöglichen. Die innovativen Zurrdreiecke im Außenrahmen, bei denen die Zurrhaken stets im optimalen Winkel zu den zu sichernden Maschinen oder Paletten stehen, sind in engen Abständen positioniert. Mit der Rampenbedienung durch selbstsichernde Hydraulikzylinder werden eine seitliche Diagonalstange oder Spanngurte unnötig und der Fahrer wird erheblich im Ladevorgang in der Rüstzeit entlastet.

Die Baureihe AnhängerPlateau AP-BTA feiert auf der bauma 2025 Messepremiere. Das Baukonzept AP-BTA überzeugt bei Produktdesign, Anwendernutzen und Einsatzflexibilität für Abroll- und Absetzbehälter, ISO-Container, Paletten, Baugeräte und auch Baumaschinen. Erreicht wird dies durch eine bedarfsgerechte Ausstattung mit Alurampen, pneumatischen Klemmen und durch ein in Anzahl und Belastbarkeit abgestimmtes Zurrkonzept. Mit den Modellen AP-BTA in zwei- und dreiachsiger Drehschemelbauweise gibt es auch ein Tandemanhängerkonzept. Besonderes Augenmerk wird hierbei auch auf die hohen Einsatzanforderungen von Technischen Hilfsdiensten, Feuerwehr und Katastrophenschutz gelegt.

Darüber hinaus präsentiert Zandt cargo auf der bauma 2025 mit der Produktreihe SattelTieflader ST eine neue Leistungsklasse im Produktprogramm. Diese Erweiterung stellt für Zandt cargo einen Meilenstein in der Firmenentwicklung dar. Das besondere Rahmenkonzept der Baureihe ST liegt in der Verknüpfung von einem zentralen Kastenrahmen im Tiefbett und mit den außenliegenden Rahmenträgern im Hochbett. Das Ergebnis ist sowohl eine maximierte Nutzladelänge im Tiefbett als auch ein optimiertes Eigengewicht für eine hohe Nutzlast.

Mit der eingebauten elektrohydraulischen Zwangslenkung wird sowohl eine hohe Rangierfähigkeit in der Rückwärtsfahrt als auch eine sehr gute Kurvenlaufeigenschaft gewährleistet. Eine lange, breite und tiefe Baggerstielmulde eröffnet eine umfassende Positionierung der Baggerauslegerarme bei Einhaltung der gesetzlichen Höhenvorgaben.

"Die Satteltieflader zählen für uns zu den bedeutendsten Handlungsfeldern für die Firma in den kommenden Jahren. Auch hier ist die oberste Maxime, den Fahrer als Anwender zu sehen und für ihn realen Mehrwert in ergonomischer Einsatzflexibilität zu schaffen. Unser Ziel ist es, die Kosten für die Kunden über die gesamte Einsatzzeit zu minimieren. Daher gestalten wir unsere Tandem- und Drehschemelanhänger und jetzt auch die neuen Satteltieflader so, dass die Technik die Kunden in optimal unterstützt", sagt Inhaber Manfred Zandt.



Fotos: Zandt cargo

Für die Baumaschinen in einer Asphaltkolonne wartet Zandt cargo mit einer weiteren durchdachten Produktlösung auf. Für das Befahren mit dreirädrigen Asphaltfräsen ist eine hydraulische Rampenvariante lieferbar, die sich komplett zusammenschieben lässt. Dabei werden zwei einzelne, jeweils 800 mm breite Rampen dann zu einer geschlossenen Auffahrrampe mit 1600 mm Breite. Durch die Heckschräge und mit den 3 m langen Auffahrrampen wird ein flacher Auffahrwinkel erzielt.

Damit können auch Asphaltfertiger mit flacher Bohlenfreiheit ohne Aufsetzen umgesetzt werden. Zudem ist der Überfahrbereich an der Rampenwelle geschlossen. Dies verhindert ein Festsitzen bei kleinem Raddurchmesser oder Stahlbandagen. Der gesamte Transportbereich einer Asphaltkolonne von Fräsen, Fertiger und Walzen ist damit optimal abgedeckt. Ein optionaler Planenaufbau ermöglicht auch einen wettergeschützten Transport und wettergeschützte Lagerung. Auch damit wird die kundenorientierte Produktentwicklung von Zandt cargo für den Baustelleneinsatz betont.

"Ein wesentlicher Aspekt ist eine hochwertige Qualität und Verarbeitung. Beides sichert eine lange Nutzungsdauer und Wertstabilität. "Ein wesentlicher Teil ist dabei die Verwendung von hochfestem Feinkornstahl. Auch das serielle Verzinken und Lackieren aller Stahlbauteile mit dem vielfach ausgezeichneten Beschichtungsverfahren ZinkStaubFarbBeschichtung ZinkSFB ist ein einzigartiger Pluspunkt bei unseren Produkten. Dies hat einen bestimmenden Einfluss auf die bewährte Werthaltigkeit unserer Anhänger", verdeutlicht Manfred Zandt.