EIne Einhausung für die Zechenbahnbrücke in Dorsten erstellt Uhl Gerüstbau aus dem Modulgerüst plettac contur. Das komplette Gerüst wird möglichst staubdicht mit Schrumpffolie verschlossen. Denn bei der Sanierung der Brücke darf keinerlei Material die geschützten Flussauen der Lippe kontaminieren.

Dorsten (ABZ). – Eher als trauriges Mahnmal denn als lebendiges Stück Infrastruktur diente die Dorstener Zechenbahnbrücke in den vergangenen Jahren. Seit 1930 spannt sich die einst stolze Konstruktion 80 m über die Lippe. Fußgänger und Radfahrer nutzten sie intensiv als kürzesten Weg zwischen zwei Stadtteilen. 2014 riss die wichtige Verbindung ab. Mangels Wartung war die Brücke marode, und die Stadt musste sie komplett sperren. Ein jahrelanges Ringen um ein tragfähiges Sanierungskonzept folgte. Besondere Herausforderung: Die Europäische Union pocht auf die Einhaltung strenger Flora-Fauna-Habitat Richtlinien in den geschützten Lippeauen. Weder Schutt noch Staub dürfen bei der Sanierung in die Umwelt gelangen. Die Lösung: eine komplette Einhausung mit dem Modulgerüst plettac contur von Altrad plettac assco.

Die rostbraunen Spuren der Vernachlässigung fressen sich unerbittlich ins alte Eisen, im Kern aber ist die solide Stahlkonstruktion noch gesund. Einfach sanieren funktioniert aufgrund der strikten Umweltauflagen jedoch nicht. Lange suchten die Verantwortlichen der Stadt Dorsten nach einem Gerüstbauunternehmen, das die erforderliche Einhausung mit der geforderten Professionalität durchführen kann. Den kniffligen Job bekam die in Hamminkeln ansässige Gregor Uhl Gerüstbau GmbH, die mehr als 25 Jahre lang im Geschäft ist und ihr Know-how bei zahlreichen Brückensanierungen bewiesen hat. "Qualität und Sicherheit stehen bei uns an erster Stelle", sagt Geschäftsführer Gregor Uhl. "Auch auf meine Partner muss ich absolut vertrauen können. Deswegen arbeiten wir mit Altrad plettac assco zusammen. Egal ob die Zeit drängt und wir dringend Nachschub brauchen oder ob wir Unterstützung bei der Berechnung der Statik benötigen – die Spezialisten aus Plettenberg sind immer für uns da. Für die aufwendige Einhausung der Zechenbahnbrücke in Dorsten kam nur das Modulgerüst plettac contur infrage. Damit sind wir flexibel und können das Gerüst jederzeit einfach und schnell den Gegebenheiten anpassen. Neben der hohen Flexibilität bietet das System auch höchste Sicherheit." Das plettac contur passe damit perfekt zur Firmenphilosophie.