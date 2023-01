Heuchelheim (ABZ). – Die Firma Rinn Beton- und Naturstein (Rinn) mit Hauptsitz in Heuchelheim hat vor einiger Zeit im Zuge ihrer Nachhaltigkeitsstrategie einen neuen Betonstein entwickelt, der mit 90 % weniger Zement auskommt.

Christian Rinn und Luisa Rinn (l.) erläutern einem Fernsehteam im Labor in Heuchelheim die Zusammensetzung des "Klimasteins". Foto: Rinn Beton- und Naturstein

Optik und Haptik dieses klimafreundlichen Rinn-Steines machen nach Aussage des Unternehmens keinen Unterschied zu anderen Betonsteinen des Herstellers aus. Für Verbraucher, die Wert auf eine ökologische Bauweise legen, sind diese "Klimasteine" eine wirksame Lösung.

Eine auf Klimaschutz ausgerichtete Unternehmensstrategie, Gewinner des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2018 sowie des Deutschen Rohstoffeffizienz-Preises 2020, der erste mit dem Umweltsiegel "Blauer Engel" gekennzeichnete Betonstein 2021 und eine Philosophie, die auf Generationen und weniger auf Quartale ausgerichtet ist – der Hersteller Rinn zählt nach eigener Aussage zu den Nachhaltigkeitspionieren in der Baustoffindustrie. Sowohl die Rinn-Nachhaltigkeitsstrategie als auch der neue "Klimastein" haben den Verantwortlichen zufolge das Interesse des Wirtschaftsmagazins Plusminus geweckt und waren Thema eines Beitrages, der in der ARD ausgestrahlt wurde. Vor dem Hintergrund, dass in der Zementherstellung immer noch viel CO2 produziert wird, hat sich das Familienunternehmen mit Alternativen beschäftigt. Das Ergebnis ist ein Betonstein, der mit 90 % weniger Zement auskommt. Gelungen ist das über einen zementfreien Trägerbeton, der den Hauptteil des Steins ausmacht. Lediglich die Designschicht, der sogenannte Vorsatzbeton, besitzt nach wie vor einen Zementanteil, um eine gleichbleibende Optik und Haptik zu garantieren. Im nächsten Schritt soll aber auch hier ohne Zement gearbeitet werden.

"Nach den ersten mit dem 'Blauen Engel' gekennzeichneten Betonsteinen war die Entwicklung des nahezu zementfreien Klimasteins der nächste logische Schritt für uns. Wir wollen damit neue Standards setzen, unseren Kundinnen und Kunden nachhaltige Alternativen anbieten und langfristig daran arbeiten, gute Steine noch besser zu machen", betonen Christian und Luisa Rinn aus der Geschäftsführung des Unternehmens.