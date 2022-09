Die Doppeltrommel-Siebanlagen bilden auf dem diesjährigen GaLaBau-Messeauftritt einen wichtigen Schwerpunkt des Unternehmens Zemmler. Foto: Zemmler

Das Unternehmen hat sich auf mobile und stationäre Doppeltrommel-Siebanlagen spezialisiert, die es in diesem Jahr vor Ort zeigen wird. Das Zemmler-System ermöglicht es, eine Aussiebung in drei, anstatt zwei Fraktionen, in einem Arbeitsgang vorzunehmen. Die MULTI-SCREEN-Siebanlagen mit einem Gewicht von weniger als 1,8 bis 24 t kommen unter anderem im Holz- und Bauschutt-Recycling, in der Mineralien-, Boden- und Biomasse-Aufbereitung, beim Metall-, Gewerbeabfall- und Sondermaterialien-Recycling zum Einsatz. Die GaLaBau gilt als der zentrale Branchentreffpunkt für die Garten- und Landschaftsbau-Community. Auf der Demo-Fläche stellt Zemmler die Anlage des Typs MULTI SCREEN MS 1600 im Bereich Erdaufbereitung vor.



"Die Corona-Situation, die strengeren Bund- und Länderverordnungen im Umweltschutz sowie die gestiegenen Abfallpreise haben die Nachfrage nach der flexibel und in vielen Baubereichen einsetzbaren MS 1600 in den vergangenen zwei Jahren noch einmal verstärkt", erklärt Geschäftsführer Heiko Zemmler.

Die MS 1600 sei überwiegend für Unternehmen des GaLaBaus konzipiert worden.

Die elektrische Betriebsweise sorge für einen geringen Energieverbrauch. Durch die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht kann diese Doppeltrommel-Siebanlage von SUV und Transportern gezogen und mithilfe eines optionalen Aufsteckrings innerhalb weniger Minuten in eine Drei-Fraktionen-Siebanlage umgerüstet werden.

Zemmler wird auf der Messe auch die MULTI SCREEN MS 1000 und die 600 sowie die MULTI SCREEN MS 3200 vorstellen, die anschließend zu einem Partner nach Kroatien ausgeliefert wird. Interessierte finden Zemmler in Halle 7 am Stand 305 und auf der Aktionsfläche.