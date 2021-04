Cordes: Die Stimmung in der Branche nehme ich weiterhin als stabil und optimistisch war. Dafür sorgt unter anderem auch der nach wie vor gute Auftragsvorlauf. Aber – natürlich gibt es auch berechtigten Zweifel daran, ob das jetzt in 2021 so weitergehen wird. Ich kann mir jedoch beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Regierung – ob nun auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene – in der jetzigen Situation oder auch nach der Pandemie den Wachstumsmotor Bau abwürgt. Ganz im Gegenteil: Ich denke, dass der Bau gerade im Kontext einer solchen Krise auch immer ein guter Hebel ist, um die Beschäftigung im Lande wieder hochzufahren. Allerdings sind die Politik und die öffentliche Verwaltung jetzt wirklich gefordert, wieder auf Performance zu kommen. Das gilt für alle Bereiche – von den Impfverfahren bis hin zur Autobahn GmbH.

Cordes: Wir gehören in dieser Krise glücklicherweise zu den weniger stark betroffenen Branchen. In der Regel wird viel unter freiem Himmel gearbeitet oder in Bereichen, wie der Gewinnungsindustrie, in denen nur wenige Menschen im Einsatz sind. Unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften konnten die Baustellen im vergangenen Jahr aufrechterhalten bleiben. Wir hoffen sehr, dass das auch dieses Jahr der Fall sein wird und dass wir Stück für Stück auch wieder zur Normalität zurückkehren können. Sowohl was die Zahlen betrifft als auch unsere Performance sind wir vor diesem Hintergrund bislang sehr gut durch die Krise gekommen.

ABZ: Welche Maßnahmen haben Sie im Unternehmen getroffen, welche sind noch intakt, welche bleiben gegebenenfalls auch langfristig bestehen?



Cordes: Wie jedes verantwortungsvolle Unternehmen waren wir zu Beginn stark damit beschäftigt, unsere Organisation und Hygienekonzepte für die Firma so aufzustellen, dass wir alle unsere Dienstleistungen komplett aufrechterhalten können und dabei gleichzeitig die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Kunden voll zu gewährleisten. Tatsächlich ist es uns gelungen, dass keine Niederlassung geschlossen oder in Kurzarbeit geschickt werden musste. Bis heute arbeiten wir in unserem zentralen Ersatzteillager im Zwei-Schicht-Betrieb. Einerseits, um die volle Verfügbarkeit sicherzustellen. Andererseits, um im Fall einer Inzidenz auf das Team-B umschalten und weiterhin Verfügbarkeit anbieten zu können. Das alles läuft sehr gut. Mittlerweile hat sich eine gewisse Routine eingestellt. Und trotzdem halten wir uns weiterhin streng an verschiedene Vorsichtsmaßnahmen, indem wir beispielsweise stark auf Homeoffice setzen, wo dies möglich ist. Da, wo es sinnvoll ist, werden viele der jetzt eingerichteten Remote-Lösungen und -Angebote sicherlich auch in Zukunft erhalten bleiben.



ABZ: Wie hat sich der Kundenkontakt durch Corona verändert?



Cordes: Der Kundenkontakt hat sich natürlich verändert. Sowohl beim Kunden vor Ort als auch in unseren Niederlassungen sind Besuche nur noch mit Termin möglich. In vielen Fällen profitieren wir aber auch hier von den günstigen Rahmenbedingungen in unserer Branche. Wenn etwa ein Servicetechniker von uns auf die Baustelle fährt, ist er in der Regel alleine an der Maschine. Gegenüber vielen anderen Dienstleistungsbereichen haben wir hier nur geringfügig mit Einschränkungen im gewohnten Arbeitsraum zu kämpfen.



Unabhängig von der Pandemie sind wir dennoch angehalten, digitale Lösungen zu schaffen und auszubauen. Hier gehen wir den bereits vor der Pandemie eingeschlagenen Weg konsequent weiter. Dazu zählen digitale Meetings und Konferenzen, aber auch digitale Lösungen speziell für unsere Branche. Wir bieten mittlerweile verschiedene Plattformen und Apps, auf denen sich unsere Kunden über unsere Produkte, Preise und vieles mehr informieren können. Wir haben seit einiger Zeit einen vollumfänglichen Baumaschinen-Konfigurator. Wir bieten ein Tool, mit dem unsere Kunden Gebrauchtmaschinen schätzen lassen können. Zudem bieten wir natürlich ein breitgefächertes Lösungsangebot im Bereich Telematik an.



Spannende Entwicklungen ergeben sich zudem in den Bereichen Remote-Service und Remote-Flash als auch in der Nutzung von Augmented-Reality. All diese Technologien haben wir schon vor der Pandemie angestoßen und bauen diese nun Schritt für Schritt aus. So können wir heute beispielsweise durch leistungsfähige Datenfernübertragungssysteme an unseren Maschinen in Echtzeit Ferndiagnosen durchführen und Konfigurationen verändern.



Falls notwendig, diese aus der Ferne "flashen", sprich Softwareupdates ausführen. Zum Beispiel, flashen wir derzeit die Telematiksysteme unserer Flotten im sogenannten "over the air"-Verfahren, ohne dass wir diese anfahren müssen. Sollten unsere Techniker doch einmal bei der Diagnose, Wartung oder Reparatur Unterstützung benötigen, so können unsere Spezialisten diese direkt über Augmented-Reality-Brillen live unterstützen.



Nicht nur wir kommen in den Genuss der immer leistungsfähigeren Telematiksysteme sondern auch unsere Kunden profitieren immer mehr davon. Neben dem immer größeren Spektrum von übertragenen Einsatz- und Produktivitätsdaten, können unsere Kunden schon heute ihre digitalen Geländedaten vom Planungsbüro aus direkt auf die 3D-Maschinensteuerungen übertragen und anwenden.



ABZ: Wie hat sich das Thema Online-Maschinen-Handel vor dem aktuellen Hintergrund entwickelt?



Cordes: Die Nutzerzahlen unserer Online-Angebote sind zuletzt stark gestiegen. Allein in unserem Kundenportal konnten wir in den vergangenen zwölf Monaten rund 1000 neue Kunden gewinnen. Die spannende Frage, auch für uns, ist natürlich: Generieren wir daraus auch mehr Geschäft?



Ich möchte das mal am Beispiel unseres Gebrauchtmaschinen-Geschäfts verdeutlichen. Allein 2020 haben wir über 4000 gebrauchte Maschinen verkauft – national wie international. Dafür braucht es eine gute internationale Anbindung. Als im Verlauf der Pandemie dann immer schärfere Ein- und Ausreisebestimmungen bis hin zu Grenzschließungen in Kraft traten, hatten wir schon unsere Bedenken, wie sich das auswirkt. Tatsächlich haben wir unser ausgeprägtes Gebrauchtmaschinen-Geschäft mit viel digitaler Unterstützung sehr gut hinbekommen. Dabei hat mich besonders beeindruckt, dass – basiert auf einem sehr hohen Vertrauensverhältnis – von der Anbahnung des Geschäfts über die Verhandlung bis hin zum Verkauf, mit Hilfe von digitalen Kanälen und Hilfsmitteln, viele Geschäfte erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Bei den hohen Beträgen, um die es hier im Investitions-güterbereich oftmals geht, ist das beeindruckend und immens wichtig zugleich.