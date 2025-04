Holger Schulz ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin Baumaschinen GmbH. Foto: Zeppelin Baumaschinen

ABZ: Herr Schulz, welche Rolle spielt das 100-järige Jubiläum von Caterpillar in diesem Jahr auf Ihrem Gemeinschaftsstand zur bauma?

Schulz: Der 100. Geburtstag spielt eine zentrale Rolle, da die bauma dem exakten Datum der Firmengründung von Caterpillar um eine Woche vorauseilt. Am 15. April 1925 gründeten die Holt Manufacturing Company und die C.L. Best Tractor Co. die Caterpillar Tractor Company, die sich 1986 in die bis heute bestehende Caterpillar Inc. umbenannte. Somit bezieht sich unser Hauptmotiv zur bauma und darüber hinaus auf den Slogan "Next 100 Years". Darunter wird es ein Feuerwerk an neuen Produkten, ob mit traditionellem Dieselantrieb, hybridem Antrieb oder batterieelektrischem Antrieb, geben. Besucher werden eine große Bandbreite von neuen und auf die Zukunft ausgerichtete Maschinen sehen. Etwas zugespitzt darf man durchaus sagen, dass wir den Blick auf das Thema Technologie richten. Es geht vor allem um die Digitalisierung und die vernetzte Baumaschine, um hier mit Caterpillar und als Händler gemeinsam einen maximalen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Das Caterpillar Performance Center steht klar im Zentrum unseres Messeauftritts. Dort zeigen wir die Bausteine des sogenannten Caterpillar Eco-Systems mit Flottenmanagement, Online-Shop für Ersatzteile sowie technischen Dokumentationen, die so miteinander vernetzt sind, dass Kunden darüber ihr Geschäft intelligenter, schneller und kosteneffizienter verwalten können. Das alles unterstreicht das Motto der bauma, das den Blick auf die Zukunft richtet. Trotzdem geht es auch anlässlich des hundertjährigen Bestehens von Caterpillar darum, die Leistungen der Vergangenheit zu würdigen. Sinnbildlich dafür steht ein Cat-Dozer D6 XE in grauer Sonderlackierung, der ursprünglichen Farbe von Cat-Baumaschinen. Außerdem wollen wir auf dem Messestand einen Motorgrader No. 12, der mit seinem Baujahr 1938 als echter Oldtimer gilt, auszeichnen. Trotz seines Alters ist er immer noch im Einsatz und ist somit die älteste funktionsfähige Cat-Baumaschine in Deutschland. Erst kürzlich verlor er einen Aufreißzahn, der selbstverständlich ersetzt und vom Zeppelin-Service innerhalb von zwei Tagen geliefert wurde. Auf einem solchen Schatz baut auch die Partnerschaft von Caterpillar und Zeppelin auf, die seit mehr als 70 Jahren besteht.

ABZ: Die bauma 2022 fand noch unter den Auswirkungen von Lieferkettenproblemen und Corona statt. 2025 startet die bauma unter gänzlich anderen Voraussetzungen. Mit welchen Erwartungen gehen Zeppelin Baumaschinen und Caterpillar auf die diesjährige Messe in München?

Schulz: In den vergangenen mehr als 70 Jahren hat sich die bauma zu einer Weltleitmesse entwickelt, nicht nur in Richtung Baumaschinen, sondern generell als Industriemesse. Die bauma ist ein Magnet und ein wichtiger Höhepunkt, der sich alle drei Jahre wiederholt. Alle bei uns arbeiten mit Hochdruck und fieberhaft auf den Messetermin hin. Mittlerweile haben wir keine Probleme mehr mit Lieferketten und Lieferzeiten. Wir erwarten einfach ein ganz klares Stimmungsbarometer für den deutschen und ein Stück weit auch für den internationalen Markt. Mit deutscher Brille gesprochen: die Konjunkturdaten für die Bauindustrie prognostizieren einerseits für 2025 eine Seitenbewegung und keinen weiteren Abfall, anderseits aber auch keinen radikalen Anstieg. Dieser Tendenz wollen wir mit neuen Produkten, interessanten Angeboten und Rundum-Lösungen für das Baumaschinengeschäft für unsere Kunden massiv entgegenwirken, damit so das Geschäft mitunterstützen sowie auch ankurbeln. Das geht einerseits in Richtung Elektrifizierung mit unserer Produktpalette, aber auch indem wir Kunden vielseitige Technologie- sowie Serviceangebote machen. Deswegen sind wir sehr optimistisch, was die bauma betrifft. Der VDMA spricht für 2024 von rund 30 Prozent Rückgang in dem für uns zugänglichen Markt. Diesem Negativtrend wollen wir einiges entgegensetzen. So zeigen wir etwa, wie man als Bauunternehmen seine Bauprozesse bis hin zum Flottenmanagement effektiver gestalten kann, um im Markt wettbewerbsfähiger agieren zu können. Denn produktives Arbeiten ist der Schlüssel für Kosteneffizienz: Hierzu leisten ab Werk verfügbare Cat-Assistenzsysteme wie Maschinensteuerung, Planierautomatik, Wägesystem und Arbeitsraumbegrenzung einen wertvollen Beitrag, die in Maschinen der neuen Generation integriert sind. Wie diese Fahrer noch besser bei der Bewältigung komplexer Bauaufgaben untertsützen können, stellen wir auf der bauma vor. Denn der richtige, ehrliche Wettbewerbsvorteil für ein Bauunternehmen entsteht erst durch die effiziente Nutzung der Systeme, die wir anbieten. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns doch sehr von dem, was wir im Portfolio haben – bis hin zu einer Gesamtlösung inklusive unserer Servicemannschaft. Wir werden zur bauma Kunden beispielsweise eine Kraftstoff-Verbrauchsgarantie unter klar definierten Bedingungen anbieten. Damit sind auch finanzielle Vorteile verbunden, wenn unter bestimmten Voraussetzungen ein Mehrverbrauch unserer Cat-Baumaschinen eintreten sollte, was Rückerstattungen zur Folge hat. Wir werden auch mit einem garantierten Service-Versprechen an den Start gehen, in dem wir innerhalb von 24 Stunden Wartungsteile und innerhalb von 48 Stunden Reparaturteile liefern. Das ist eine Schlagkraft, die wir damit komplett anbieten und mit der wir die Anforderungen unser Kunden noch stärker in den Mittelpunkt stellen.

ABZ: Mit welchen Produkten und Dienstleistungen wird sich die Firma Zeppelin Baumaschinen auf der bauma präsentieren?

Schulz: Ein ganz klares Augenmerk liegt auf alternativen Antrieben. Dafür gibt es eine ganze Flotte an neuen Produkten. Wir stellen auf der bauma beispielsweise vier elektrisch angetriebene Cat-Baumaschinen samt Lademöglichkeit aus. Dazu zählt der kompakte Cat-Elektro-Radlader 906 sowie der Cat-Elektro-Radlader 950GC, der Cat-Elektro-Minibagger 301.9 und der Cat-Elektro-Kettenbagger 320. Zudem zeigen wir Möglichkeiten, die Caterpillar und unsere Kollegen von Zeppelin Rental für eine emissionsfreie Baustelle anbieten können. Zu den weiteren Neuheiten zählen beispielsweise unser neuer Cat-Umschlagbagger MH3032, der Cat-Zweiwegebagger M323 mit seinen neuen Antriebskonzepten oder der Cat-Muldenkipper 775. Wir zeigen letztlich einen Querschnitt des Caterpillar-Produkt-Portfolios, angefangen bei den kompakten Geräten bis hin zu den Großgeräten. Aus jeder Produktfamilie sind ein, zwei Geräte dabei, um Caterpillar schlagkräftig zu präsentieren und zwar als Full-Liner mit allen Produkten.

ABZ: Warum wurde das Thema Nachhaltigkeit als Leitthema gewählt?

Schulz: Auf Nachhaltigkeit als eines der Leitthemen der bauma hat sich die Messe München mit dem Fachverband VDMA somit im Austausch mit Ausstellern festgelegt – dahinter stehen Caterpillar und Zeppelin, die Nachhaltigkeit als Teil ihrer gesellschaftlichen Verantwortung verstehen und das als wesentliches Zukunftsthema sehen. Man muss sich nur die dramatischen Bilder der Zerstörung aus dem Ahrtal oder aus Spanien letztes Jahr im Herbst in Erinnerung rufen, die durch ein Jahrhundert-Hochwasser entstanden sind. Solche Risiken müssen wir in Zukunft unbedingt weiter minimieren. Hier stehen wir auch als Unternehmen in der Verantwortung. Außerdem brauchen wir einen nachhaltigeren Umgang mit unseren Ressourcen, allen voran mit unserer Energie. Geschätzt verursacht die Wertschöpfungskette im Bauwesen an die 36 Prozent der CO2-Emissionen innerhalb der EU. Ein Ansatz, hier voranzugehen, ist die Entwicklung alternativer Antriebskonzepte, die wir auf der bauma präsentieren. Andere Hebel, an denen wir mithilfe von Technologie ansetzen und die wir auf der bauma zeigen, betreffen die Kraftstoffeffizienz. Hinzu kommt, auch das Maschinenleben zu verlängern – hierzu tragen unsere Instandsetzungsprogramme Certified Rebuild für Maschinen aber auch Komponenten bei, worüber Ressourcen geschont werden. Wir bieten verschiedene Lösungen an, denn ich denke, dass es jedem einzelnen überlassen werden muss, mit welcher Geschwindigkeit und Konsequenz ein Unternehmen in der Umsetzung vorangeht.

ABZ: Sie nannten das Stichwort Eco-System von Caterpillar. Was steckt hinter dem Begriff?

Schulz: Caterpillar investiert seit vielen Jahren Milliarden von Dollar in die Entwicklung sowie Weiterentwicklung von Baumaschinen und begreift das als vollumfängliches Eco-System. Im Kern geht es darum, dass Kunden den höchsten Nutzen aus ihren Maschinen und Motoren aller Hersteller ziehen und diese höchst effizient betreiben können. Das beginnt mit der Flottenmanagementlösung VisionLink als Einstiegsmodul. Dort lassen sich alle Hersteller einfach und vollumfänglich einbinden, um zum Beispiel Kraftstoffe und Leerläufe zu reduzieren.

Mit dem neuen Wartungsplaner verpassen Nutzer außerdem keine Wartungen mehr und können diese entweder selbst abschließen, Zeppelin zuweisen oder in den Ersatzteilshop parts.cat.com abspringen und dort die hinterlegten Wartungskits online bestellen. Mittels der neuen Inspektionsfunktion können Kunden darüber hinaus für ihre Geräte eigene Prüf- und Wartungsprotokolle erstellen und hinterlegen und somit den Zustand vollständig dokumentieren. Damit lässt sich das Service- und Wartungsmanagement des Baubetriebs digitalisieren. Der Großteil dieser Funktionen steht dem Nutzer außerdem kostenfrei zur Verfügung. Zukünftig werden immer weitere, neue Fernzugriffe, sogenannte Remote-Services freigeschaltet, sodass Fahrer und Eigentümer ab Werk verbaute Technologien freischalten können.

Die Vorteile des Eco-Systems lassen sich ganz einfach zusammenfassen: Es ist der Türöffner in die digitale Baumaschinen-Welt von Caterpillar, damit Kunden auf eine Reihe von Applikationen schnell und effizient mit einem einheitlichen Log-in für eine Bandbreite an Funktionalitäten zugreifen können.

ABZ: Wie präsentiert sich Zeppelin insgesamt auf der bauma?

Schulz: Wir haben auch diesmal den traditionellen Messestand zusammen mit Caterpillar in der Halle B6 und belegen 8000 Quadratmeter Hallenfläche. Hinzu kommt auch ein angrenzendes Freigelände mit 3000 Qudratmetern Fläche. Dort werden auch die neue Zeppelin Produktfamilien mit kompakten Radladern unter 50 kW Motorleistung und Telehandlern vertreten sein. Daran schließt sich der Messeauftritt von Zeppelin Rental mit einem Highlight an: dem Rental Dome, einer digitalen Erlebsniswelt und einer immersiven Darstellung des integrierten Leistungsspektrums. Auf dem Außengelände präsentiert sich außerdem unser Fahrerclub im neuen Look und Auftritt.

Eingeladen sind die inzwischen über 30.000 Clubmitglieder und die, die es gerne werden wollen, zu seiner 30-jährigen Jubiläumsfeier. Zur Stärkung und Verpflegung gibt es wieder die traditionelle Fahrerbar. Zeppelin Powersystems ist in der Halle A4 vertreten. Hier wollen wir die Botschaft übermitteln: Nachhaltige Verbesserungen lassen sich nicht allein mit batterieelektrischen Antrieben erzielen, sondern auch mit moderner Motorentechnik sowie der Möglichkeit, alternativen HVO-Kraftstoff zu tanken, um Emissionen zu senken. Insgesamt muss man unsere Ausstellungsfläche 2025 durchaus auch mal in Relation setzen:

Die Erfolgsgeschichte der bauma beginnt 1954, damals noch auf der Theresienhöhe mitten in München. 58 Aussteller präsentierten sich auf einer Fläche von 12.000 Quadratmetern und lockten damit rund 8000 Fachbesucher an.

2025 werden 500.000 Besucher und mehr erwartet. Wir gehen davon aus, dass wieder viele Besucher uns einen Besuch in der Halle B6 abstatten und in die Technologie- und Markenwelt von Caterpillar eintauchen wollen, die wir vom 7. bis 13. April schaffen. Dazu möchten wir alle Unternehmen, Mitarbeiter, Fahrer und Fans von Baumaschinen herzlich einladen.